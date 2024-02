Exportações de morangos frescos do México caem 4,6% em 2023

As exportações de morangos frescos do México para o mundo caíram 4,6% de 2022 para 2023, totalizando 750 milhões de dólares, de acordo com dados do Ministério da Economia.

O México tem produção de morango durante todo o ano devido ao uso de horticultura protegida e seu clima favorável em diferentes regiões.

Depois de crescer de 568 milhões de dólares em 2019 para 589 milhões em 2020, as exportações mexicanas de morango fresco também aumentaram de 735 milhões em 2021 para 786 milhões em 2022.

Os Estados Unidos são o principal destino das exportações mexicanas de morango, com 99,8% dos embarques para esse mercado, dada a proximidade geográfica e a alta demanda do mercado norte-americano.

As bagas estão entre as culturas de frutas de maior valor produzidas nos Estados Unidos nos últimos anos.

De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), em 2020, os morangos representaram mais de 2 mil milhões de dólares em vendas anuais nas explorações agrícolas e cerca de 12% do valor total da produção de frutas, o que os torna a terceira fruta mais produzida nos EUA, depois das uvas e das maçãs.

A maior sensibilização dos consumidores para os benefícios das bagas para a saúde e a sua disponibilidade durante todo o ano aumentaram a procura interna.

Exportação de morangos frescos

A disponibilidade nacional anual per capita de morangos e mirtilos frescos, um indicador de consumo, disparou entre 2000-2002 e 2018-2020 (89% para os morangos e 574% para os mirtilos).

O aumento da procura foi predominantemente para as bagas frescas, uma vez que o consumo de bagas congeladas cresceu menos de 2 por cento durante este período.

Em 2022, as uvas, os morangos e as maçãs representavam 70 por cento do valor agrícola dos frutos não cítricos.

Perspectivas

Durante o período de 2022-2033, espera-se que a percentagem do valor agrícola da fruta representada por estes principais produtos não cítricos aumente ligeiramente, enquanto a área cultivada com frutos de caroço em alguns estados muda para outras culturas.

O USDA prevê que o volume de produção de frutos não-cítricos se mantenha relativamente estável na próxima década, uma vez que a plantação de variedades de maior rendimento compensará um ligeiro declínio da área cultivada com frutos não-cítricos.