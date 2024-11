Exportações de maionese se destacam nas vendas da Herdez

As exportações de maionese do Grupo Herdez se destacaram entre as compras externas da empresa mexicana no terceiro trimestre de 2024.

De julho a setembro deste ano, as exportações do Grupo Herdez totalizaram 982 milhões de pesos, um aumento de 37,9% em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente pela maionese.

De que é feita a maionese tradicional? Gema de ovo, vinagre e óleo. O vinagre pode ser substituído por limão. Também podem ser adicionados mostarda, sal e pimenta.

A maionese industrial contém pelo menos 65% de óleo vegetal. Ela pode ou não conter suco de limão. E deve conter pelo menos 6% de gema de ovo líquida comercial ou seu equivalente. Além disso, contém água, vinagre, açúcares, sal, especiarias e temperos. E pelo menos 0,9% de proteína.

Exportações de maionese

O Grupo Herdez registrou um aumento nas exportações durante o terceiro trimestre. Esse crescimento se deveu ao bom desempenho da maionese no canal de autosserviço e ao aumento da penetração no canal de clube de preços em novas regiões. Além disso, as condições favoráveis da taxa de câmbio também contribuíram.

Em termos de dólares, as vendas cresceram 24,1% no trimestre. Em uma base acumulada, elas atingiram 2.337 milhões de pesos, um aumento de 27,1% em comparação com o ano anterior.

Os produtos da empresa nesse segmento incluem alimentos enlatados e embalados, principalmente maionese, pimentas, molhos e molhos caseiros.

Mercado mexicano

No México, a maionese é um ingrediente popular na preparação de uma grande variedade de pratos. Ela também é misturada a muitos tipos de alimentos, como atum, frango, milho, hambúrgueres, cachorros-quentes e sanduíches, entre outros.

Uma tendência interessante no México é que as marcas de maionese mais populares oferecem produtos com um toque de limão. Esse é o caso de marcas líderes como McCormick (McCormick de México), Hellmann’s (Cocina Productos) e La Costeña (Conservas La Costeña).

Considerando todos os seus segmentos, as vendas líquidas do Grupo Herdez entre julho e setembro de 2024 foram de 9.345 milhões de pesos. Isso representa um aumento de 3,5% em comparação com o mesmo trimestre de 2023.

No entanto, tanto o lucro operacional quanto o EBITDA diminuíram. Esses números caíram 0,4% e 0,1%, respectivamente, para MXN 1.277 milhões e MXN 1.598 milhões.