Exportações de equipamentos elétricos para os Estados Unidos: Vietnã desponta

Nas exportações de equipamentos elétricos para os Estados Unidos, a concorrência é principalmente entre o México e os Estados Unidos, mas com o Vietnã apresentando o maior dinamismo.

De janeiro a setembro de 2024, as exportações da China foram de US$ 39,328 bilhões e as do México totalizaram US$ 35,244 bilhões.

Em ambos os casos, o crescimento anual foi de um dígito. No entanto, no caso do Vietnã, o aumento foi de três dígitos.

Exportações de equipamentos elétricos

Essas vendas externas correspondem a produtos relacionados à fabricação de acessórios, aparelhos elétricos e equipamentos de geração de energia elétrica.

Entre os produtos abrangidos por essa classificação estão lâmpadas, aparelhos elétricos menores, motores e geradores elétricos e cabos condutores de eletricidade.

A seguir estão os principais fornecedores de equipamentos elétricos para o mercado dos EUA de janeiro a setembro de 2024, em milhões de dólares, de acordo com dados do Departamento de Comércio:

China : 39.328 (+7,7%, taxa anual).

México : 35.244 (+8,4%).

Vietnã : 9.644 (+124%).

Coreia do Sul : 8.393 (-4,7%).

Tailândia : 6.561 (+93,8%).

Mundo: 148.750 (+14,4 por cento).

A competitividade do Vietnã

De acordo com uma análise do Congresso dos EUA, na última década, o Vietnã emergiu como um importante centro de manufatura e subiu para se tornar um dos 10 principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Esse crescimento reflete a expansão econômica e o fortalecimento da relação comercial entre os dois países.

Em 2023, o comércio bilateral de mercadorias entre os EUA e o Vietnã atingiu US$ 124 bilhões, o que representou uma redução de 11% em relação a 2022. Apesar dessa queda, o comércio continua significativo, e o Vietnã continua sendo um parceiro comercial importante.

Em termos de déficit comercial bilateral de mercadorias, os EUA registraram um déficit de US$ 104 bilhões com o Vietnã em 2023, o que o torna o terceiro maior déficit dos EUA com um único país. O Vietnã é uma fonte crucial de importações para os Estados Unidos, principalmente de eletrônicos de consumo, móveis, semicondutores, peças automotivas, vestuário e calçados. De fato, é a segunda fonte mais importante de vestuário para os Estados Unidos, depois da China.

Analisando a evolução do comércio de equipamentos elétricos, em 2014, as exportações de equipamentos elétricos do Vietnã para os Estados Unidos foram de apenas US$ 420 milhões. Em contrapartida, as exportações da China nesse setor foram de US$ 38,753 bilhões e as do México, de US$ 24,255 bilhões.