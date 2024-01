As exportações de bagas do México cresceram a uma taxa anual de 4.8% em 2023, para 2.653 bilhões de dólares, de acordo com dados da Agência Nacional de Aduanas do México (ANAM).

O que são bagas? São frutos pequenos, polposos e muitas vezes coloridos, geralmente comestíveis.

Medidas em volume, essas vendas externas foram de 295.600 toneladas, um aumento de 7,2% em relação a 2022.

As bagas incluem mirtilos, framboesas, amoras, cerejas e morangos.

As estatísticas desta nota excluem os morangos.

Exportações de bagas

Estes frutos são conhecidos por serem ricos em vitaminas, antioxidantes e outros nutrientes benéficos, o que os torna uma adição saudável a uma dieta equilibrada.

Em particular, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) prevê que a produção de mirtilo do México em 2024 será de 81.000 toneladas, um aumento de 8% em relação a 2023, graças ao acesso suficiente à água e à crescente demanda de exportação.

O USDA também prevê que a taxa de crescimento da produção será mais lenta em 2024 em comparação com 2023 devido à concorrência do Peru.

A produção mexicana em 2023 atingiu cerca de 74.800 toneladas, um aumento de 12% em relação ao ano anterior devido a inovações na produção e forte demanda de exportação.

As exportações de mirtilo totalizaram 71,509 toneladas em 2022, cerca de 2% menos do que em 2021.

As importações totalizaram 13,715 toneladas em 2022, uma queda de 10 por cento em relação ao ano anterior.

Os Estados Unidos são o principal mercado de exportação de mirtilos do México, com uma quota de quase 97 por cento.

Consumo

De acordo com o Inegi, o consumo anual per capita de mirtilos é de apenas 70 gramas.

O consumo limitado de mirtilos no México baseia-se no preço relativamente elevado do produto em comparação com frutos semelhantes, tendo os preços do mirtilo aumentado nos últimos anos.

A preferência dos consumidores também desempenha um papel importante e os mirtilos não estão presentes na cozinha tradicional mexicana.

Os mirtilos são consumidos principalmente em compotas e geleias, bem como inteiros e em batidos.