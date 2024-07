As exportações da Coreia do Sul (bens e serviços) representaram 41,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2023.Nesse ano, estas vendas ao exterior foram de 997 biliões de won, um declínio anual de 5,3%, a preços encadeados de 2020, de acordo com dados do Banco da Coreia.Esta foi a tendência das exportações da Coreia do Sul nos últimos cinco anos, em triliões de won:

2019: 756

2020: 713

2021: 874

2022: 1053

2023: 997

Exportações da Coreia do Sul

De acordo com dados preliminares, o PIB sul-coreano cresceu 1,4% em 2023, medido a preços de 2020. As exportações de produtos sul-coreanos registaram um declínio anual de 7% em 2023, para 632,2 mil milhões de dólares.De seguida, apresentam-se os principais produtos que a Coreia do Sul exportou em 2023, em milhões de dólares:

Circuitos integrados eletrónicos: 86.100.

Automóveis: 68.300.

Óleos de petróleo, exceto petróleo bruto: 50.900.

Certas autopeças : 19.400.

Módulos de ecrãs planos, incluindo com ecrã tátil incorporado: 17 000.

Indústria transformadora

O setor manufatureiro sul-coreano aumentou a produção em 0,9% em 2019, principalmente devido à maior demanda por eletrônicos de consumo e componentes eletrônicos, incluindo semicondutores. No entanto, em 2020, a produção diminuiu 0,4% devido à queda da procura de automóveis. Em 2021, o setor voltou a crescer, desta vez 8,2%, impulsionado pelo aumento da procura de eletrónica de consumo, componentes eletrónicos e maquinaria. Depois, em 2022, a produção aumentou 0,6%, graças à maior procura de equipamento elétrico e automóveis. No entanto, de acordo com dados preliminares, em 2023 a produção diminuiu 0,1%, devido à queda da procura de equipamento elétrico e componentes electrónicos.

Excedente

De acordo com dados preliminares, a Coreia do Sul registou um excedente da balança corrente de 16,8 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2024. O resultado contrasta com um défice de 6 mil milhões de dólares no mesmo período de 2023. Esta alteração deveu-se principalmente à transição de um défice para um excedente na balança de bens e a uma redução do défice na balança de serviços. No entanto, estes efeitos foram parcialmente compensados por uma diminuição do excedente da balança de rendimentos.