Exportações da América do Norte vs. Ásia

As exportações da América do Norte aumentarão a uma taxa anual de 3,6% em termos de volume em 2023, de acordo com as projecções da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Por sua vez, o crescimento correspondente da Ásia será de 0,6%.

O mercado intra-Ásia é o maior mercado regional por volume de transporte na indústria global de contentores. O mercado regional pode ser dividido em três sub-regiões, nomeadamente a Grande China, o Norte da Ásia e o Sudeste Asiático. A rota marítima da Grande China é a maior delas.

O crescimento contínuo da economia chinesa e o aumento do volume de comércio da China com outros países da ASEAN estão a impulsionar a expansão do mercado regional intra-Asean.

No futuro, o lançamento da Parceria Económica Regional Abrangente (RCEP) em 2022, que permite o comércio livre entre os países membros, irá impulsionar ainda mais as actividades comerciais internacionais entre os países asiáticos, aumentando assim a procura de volume de transporte marítimo intra-ASEAN.

A OMC estima que o volume de exportações da América do Norte crescerá 2,7% em 2024, enquanto o da Ásia aumentará 5,1%, a taxas anuais. Em 2022, os aumentos foram, pela mesma ordem, de 2,2 e 0,4 por cento.

Exportações das Américas

Por sua vez, os Estados Unidos são o maior parceiro comercial da China, e a relação comercial bilateral entre as duas economias poderosas molda o mercado de rotas marítimas transpacíficas.

Também medidas em volume e utilizando estatísticas da OMC, no primeiro semestre de 2023, as exportações da Ásia aumentaram 14,6% em relação a 2019, enquanto as da América do Norte, América do Sul e Europa aumentaram 3,8%, 3,9% e 2,8%, respetivamente.

Em particular, as exportações das regiões produtoras de petróleo cresceram mais lentamente (África, 1,7 por cento) ou diminuíram (Médio Oriente -1,2 por cento, CEI -5,7 por cento).

Em termos de valor, as exportações de produtos da América do Norte foram de 3,3 biliões de dólares em 2022, um aumento de 19,3 por cento em relação ao ano anterior, e as da Ásia totalizaram 10,4 biliões de dólares, um aumento de 8,7 por cento.

A América do Norte representou 13,2 por cento do total das exportações mundiais de mercadorias e a Ásia 42,6 por cento, de acordo com dados da OMC.