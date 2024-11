Exportações automotivas dos Estados Unidos para a América do Norte

As exportações automotivas dos Estados Unidos para o México e o Canadá foram de US$ 84,002 bilhões de janeiro a setembro de 2024, de acordo com dados do Departamento de Comércio.

Esse valor representa um aumento de 9,7% em comparação com o mesmo período de 2019, o ano anterior à entrada em vigor do Tratado entre México, Estados Unidos e Canadá (T-MEC).

Entre suas principais mudanças em relação ao seu antecessor (o Acordo de Livre Comércio da América do Norte -NAFTA-), o T-MEC tornou mais rígidas as regras de origem para o setor automotivo.

O que isso significa? Significa que, para não pagar tarifas, os produtos automotivos comercializados entre as três nações devem ter um valor de conteúdo regional mais alto e, consequentemente, menos insumos e peças de terceiros países.

Exportações automotivas dos Estados Unidos

Em particular, considerando a comparação acima, as vendas automotivas dos EUA para o México cresceram 14,8%, chegando a US$ 33,091 bilhões.

Por outro lado, as exportações automotivas dos EUA para o mercado canadense aumentaram 6,6%, chegando a US$ 50,911 bilhões.

Um relatório do Representante de Comércio da Casa Branca (USTR) em 1º de julho de 2022 afirma que o T-MEC e o NAFTA “desempenharam um papel importante no sucesso do setor”.

Integração automotiva

De acordo com a Associação Mexicana da Indústria Automotiva (AMIA), o setor automotivo se tornou muito mais competitivo na América do Norte graças ao desenvolvimento eficaz das cadeias de suprimentos regionais, bem como aos níveis de profissionalização e sofisticação em comparação com as outras principais regiões produtoras do mundo.

A América do Norte é uma potência automotiva global. Juntas, as três nações produziram quase 15 milhões e 648 mil veículos leves em 2023, um aumento de 9% em relação ao ano anterior.

Dois dos países estão entre os 10 maiores produtores de veículos do mundo, e a região é um importante participante na produção de autopeças.

Em um ambiente internacional de incertezas, como pandemias, tensões comerciais e conflitos armados, a globalização mudou para a regionalização, para que os países possam estar mais bem preparados e protegidos contra crises repentinas que ameaçam interromper as cadeias de suprimentos.

As exportações automotivas dos EUA em todo o mundo foram de 134.740 nos três primeiros trimestres de 2023, um avanço de 7% em relação ao mesmo período de 2019.