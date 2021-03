Exportaciones de México a EU crecieron 2.5% en enero

Las exportaciones de México a Estados Unidos crecieron 2.5% en enero frente al mismo mes del año anterior, a 29,041 millones de dólares, sin incluir servicios.

Estados Unidos representa el principal mercado de exportación para las mercancías de México, abarcando más de 80% como destino.

Con el resultado, las exportaciones de México tuvieron una participación de 14.2% en el total de importaciones estadounidenses, un nivel más bajo frente al 14.4% de enero de 2020.

Entre los principales bienes importados por los estadounidenses están autos, petróleo, teléfonos, muebles, productos farmacéuticos, computadoras y autopartes.

Las exportaciones de México avanzaron mucho menos que las de China en ese mismo mercado. Estas últimas escalaron 17.5% a tasa anual, alcanzando 39,111 millones de dólares.

En cuanto a su tercer proveedor, Canadá, sus ventas al mercado estadounidense fueron por 24,542 millones de dólares, un retroceso de 3.3% interanual.

Las importaciones de productos en Estados Unidos totalizaron 204,812 millones de dólares en enero de 2020, un aumento de 4.3% anual.

Exportaciones de México

China se ha mostrado más competitiva a lo largo de la pandemia de Covid-19 en el comercio internacional y, en particular, en el mercado estadounidense, a pesar de enfrentar una guerra comercial con Estados Unidos.

En 2018, el Representante Comercial de Estados Unidos, en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, concluyó que China se involucra en la transferencia de tecnología forzada, el robo de propiedad intelectual y secretos comerciales de Estados Unidos, prácticas de concesión de licencias ajenas al mercado y adquisiciones estratégicas de activos estadounidenses financiadas por el estado.

Posteriormente, el gobierno de Estados Unidos impuso aranceles a las importaciones de China por un valor aproximado de 250,000 millones de dólares.

El gobierno chino respondió con aranceles sobre productos estadounidenses por valor de 110,000 millones de dólares. La mayoría de las tarifas siguen vigentes.

Mientras las exportaciones de México a Estados Unidos crecieron en enero de 2021, sus importaciones desde ese mercado cayeron 6.5% a tasa anual, a 19,483 millones de dólares, por lo que registró un superávit de 9,558 millones de dólares.

Top Trading Partners – January 2021

Trade in goods on a Census Basis, in billions of dollars, unrevised.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado