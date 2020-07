Exportaciones de autos de México caen 38.8% en junio

Las exportaciones de autos (vehículos ligeros) de México cayeron 38.8% en junio, a 196,173 unidades.

El Inegi dio a conocer este martes los registros administrativos de la industria automotriz de vehículos ligeros que se desarrolla en el país, provenientes de 21 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Mitsubishi Motors y Giant Motors Latinoamérica.

En el acumulado del primer semestre, las exportaciones de autos de México sumaron 1 millón 018,419 unidades, una disminución de 41.7%, a tasa anual.

El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros ofrece datos mensuales por empresa referentes a la venta, producción y exportación de las unidades vehiculares nuevas, sin especificar valores monetarios.

Exportaciones de autos

Para la difusión de este registro administrativo, se dispone de la autorización de las empresas para publicar información sobre el número de vehículos de cada una de las 34 marcas y modelos correspondientes que producen y/o comercializan en México.

Esta información proporcionada directamente por las empresas, no se somete a ningún tratamiento de tipo estadístico y mantiene el carácter de registro administrativo, por lo tanto, cuando alguna empresa no suministra la información requerida, se utiliza N.D. (No Disponible), indicando que la cifra no fue entregada al INEGI para su publicación.

Con los resultados, las exportaciones de autos de México fueron menores en 124,297 unidades en junio y en 728,394 unidades en los primeros seis meses del año.

Las marcas que se producen en México son: AUDI, BAIC, BMW, MINI, Alfa Romeo, Chrysler, Fiat, Ford, Lincoln, General Motors, Honda, Acura, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Land Rover, KIA, Mazda, Mercedes Benz, Smart, Nissan, Infiniti, Peugeot, Renault, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo, Bentley, Porsche-Rover, Seat, Volkswagen, Mitsubishi y JAC.

La producción automotriz mexicana en general depende de una amplia gama de artículos de mayor valor agregado, desde metal de precisión y piezas de plástico, hasta componentes eléctricos. Si bien los proveedores se abastecen en todo el mundo, los componentes de origen de Estados Unidos representan generalmente la mayoría del total de los que se utilizan para armar automóviles y vehículos en México.

