EU tiene acuerdos en transporte y logística por US$ 55,000 millones

Un total de 53 acuerdos de Transporte y Logística se anunciaron en 2019 en Estados Unidos por un valor de 55,000 millones de dólares, de acuerdo a un análisis de consultora Price Waterhouse Cooper (PwC).

El mayor acuerdo de ese año, donde el inversor financiero Blackstone adquirió activos de almacenes urbanos de GLP en Estados Unidos, con un valor de transacción de 18,700 millones de dólares, ilustra la tendencia hacia más y más grandes ofertas en el sector.

Otro acuerdo relevante fue el de Investor Group of Brookfield Infrastructure Partners LP y GIC Pte. Ltd, quienes adquirieron las operaciones de Genesee & Wyoming Inc por 8,400 millones de dólares.

En un tercer acuerdo, Macquarie Infrastructure Partners Inc compró infraestructura portuaria de Long Beach Container Terminal por 1,780 millones de dólares.

De las 53 transacciones, cinco inversores europeos, todos del Reino Unido, adquirieron objetivos basados en los Estados Unidos; sin embargo, no se hicieron tratos con China.

Transporte y logística

Con 36 del total de los acuerdos, más de dos tercios fueron realizados por inversores financieros, y un tercio fue financiado por inversores estratégicos.

Con respecto a los objetivos, las actividades comerciales de ambos tipos de inversionistas se centraron principalmente en depósitos y almacenamiento, así como en la disposición del transporte de fletes y carga.

A pesar de la disputa comercial con China, los acuerdos se beneficiaron de una economía estadounidense relativamente fuerte en comparación con Europa o Asia, condiciones financieras favorables y reducciones de impuestos.

El crecimiento del PIB de Estados Unidos aumentó a 3.1% en el primer trimestre de 2019 y luego se estabilizó a un nivel de aproximadamente 2% en los meses siguientes.

Costos en el sector

En la perspectiva a más largo plazo, el FMI pronostica un crecimiento moderado para la economía estadounidense en el futuro. Resulta, sin embargo, que las incertidumbres existentes han influido en la actividad de los negocios ya que los inversores financieros, por ejemplo, se concentran en la expansión del campo del comercio electrónico, esperando retornos seguros, según PwC.

Las empresas de logística de Estados Unidos enfrentan costos crecientes, como se refleja en el aumento de los Costos de Logística Empresarial de los Estados Unidos (USBLC, por su sigla en inglés) al 8.0% del PIB (+ 11.4%) en 2018.

Además, la industria está sufriendo el aumento de los costos laborales para el personal de almacenamiento y los conductores debido al competitivo mercado laboral de Estados Unidos.

En general, el Departamento de Transporte es el principal organismo encargado de la reglamentación del sector en Estados Unidos, mientras que el Departamento de Seguridad Interior es competente en las cuestiones de seguridad en este ámbito.

Los Estados Unidos siguen otorgando diversas preferencias a las empresas nacionales de transporte marítimo y aéreo. En algunos casos, los fondos de asistencia que se conceden al sector del transporte están vinculados a las políticas industriales en otras esferas conexas (como la construcción naval).

