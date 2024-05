Estados Unidos: restrições às importações de queijo para o México

O Governo dos Estados Unidos solicitou a redução das restrições às importações de queijo para o México relacionadas com uma Norma Oficial Mexicana (NOM).

Os Estados Unidos fizeram este pedido de forma enfática no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), salientando a inação do México.

O caso diz respeito ao Procedimento de avaliação da conformidade da NOM-223-SCFI/Sagarpa -2018, «Queijo-denominação, especificações, informações comerciais e métodos de ensaio», publicada em 31 de janeiro de 2019.

Sobre este ponto, o governo dos EUA afirmou que este é o terceiro ano em que a questão é levada à OMC.

Dado que o México é o maior destino das exportações de queijo dos EUA, a questão é importante para o autor da denúncia.

De janeiro a março de 2024, as importações de queijo mexicano dos EUA ascenderam a 199 milhões de dólares, um aumento anual de 15,6%, de acordo com dados do Departamento do Comércio.

Até à data, os EUA continuam muito preocupados com a medida revista.

Importações de queijo

Por conseguinte, os EUA colocaram as seguintes questões: poderia o México indicar quando responderá aos comentários dos membros da OMC e poderia também fornecer uma atualização da situação desta medida e uma estimativa de quando a medida revista será notificada à OMC?

As importações de queijo mexicano dos Estados Unidos aumentaram de 248 milhões de dólares em 2020 para 459 milhões de dólares em 2021.

Também cresceram nos dois anos seguintes: para 628 milhões de dólares em 2022 e 727 milhões de dólares em 2023.

Os EUA estão preocupados com o facto de a medida do México poder entrar em conflito com a reformulação em curso da norma de queijo correspondente.

Exportações

Outra questão: como irá o México harmonizar a atualização da norma de queijo NOM-223 com o procedimento de avaliação da conformidade para o queijo ao abrigo da NOM-223, notificado à OMC em 8 de fevereiro de 2022?

E, por último: o México considerou a possibilidade de prorrogar finalmente o prazo de aplicação da medida por um período de 12 meses ou mais?

Por outro lado, as exportações de queijo do México para o seu vizinho do norte ascenderam a 10 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2024, refletindo um aumento de 19 % em termos homólogos.