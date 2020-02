Estados Unidos elimina cuotas a estructuras de acero de México y China

Estados Unidos determinó que quitará las cuotas provisionales de que aplicó a las importaciones de estructuras de acero originarias de México y China.

Los productos fabricados de acero estructural se fabrican a partir de productos de acerías para su montaje o ensamblaje en estructuras, incluidos, entre otros, edificios (comerciales, oficinas, instituciones y residencias multifamiliares); proyectos industriales y de servicios públicos; cubiertas de estacionamiento; arenas y centros de convenciones; instalaciones médicas, e instalaciones portuarias, de transporte e infraestructura.

Ya sean ensamblados o parcialmente ensamblados, los productos pueden incluir sujetadores y pueden pintarse o recubrirse.

En general, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, por su sigla en inglés) determinó que una industria de los Estados Unidos no sufre daños materiales ni amenaza con daños materiales debido a las importaciones de acero estructural fabricado de Canadá, China y México que el Departamento de Comercio (DOC, por su sigla en inglés) había determinado se venden en el mercado estadounidense a un valor inferior al valor razonable y están subsidiados por los gobiernos de China y México.

A principios de julio pasado, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) afirmó que el sector al que representa no recibe subsidios como lo afirmaba el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

“La Canacero afirma que la industria del acero mexicana no recibe subsidios. Los subsidios denunciados por EE.UU. contra México son programas de desarrollo industrial no específicos a la industria siderúrgica, no son sancionables al amparo de la OMC y muchos países en el mundo los aplican, incluyendo EE.UU.”, dijo entonces en un comunicado.

Estructuras de acero y empresas

Sin embargo, a las compañías Acero Technologia, Construcciones Industriales Tapia, Estructuras Metalicas la Popular y Operadora CICSA, S.A. de C.V. Swecomex-Guadalajara, todas ubicadas en México, se les aplicarán además una tasa de depósito en efectivo 16.96%, debido a que no respondieron a los requerimientos de información.

El pasado 30 de enero de 2020, el DOC publicó su resolución final, en la que determinó que las exportaciones mexicanas de estructuras de acero se realizaron en condiciones de dumping y beneficiadas por subvenciones.

Sin embargo, el 25 de febrero de este año la USITC concluyó que las exportaciones mexicanas no causaron daño a la industria de ese país.

Productos abarcados

Las estructuras de acero investigadas incluyen ángulos, columnas, vigas y sus partes, tubos, bases y otros productos de acero inoxidable y al carbón que se utilizan en diversos sectores, entre las que destacan la construcción de edificios, plantas industriales e infraestructura.

Preliminarmente, el DOC impuso también cuotas de 141.38% sobre el mismo producto procedente China.

Al principio, el DOC descubrió que los exportadores de China y México han arrojado márgenes de dumping que van desde 0 a 141.38% y 0 a 30.58%, respectivamente.

También informó una determinación preliminar negativa en la investigación antidumping de cierto acero estructural fabricado de Canadá.

En 2018, las importaciones de acero estructural fabricado en China y México se valoraron en 897.5 millones de dólares y 622.4 millones de dólares, respectivamente.

