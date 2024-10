Entrega de gasolina em domicílio: o serviço EzFill

A EzFill é uma empresa de entrega de gasolina em domicílio sob demanda no sul da Flórida, EUA.

A gasolina é o produto refinado de maior volume vendido nos Estados Unidos e é responsável por quase metade do consumo de petróleo do país.

Historicamente, o preço da gasolina tem sido volátil.

A EzFill é a única empresa de abastecimento móvel que combina recargas sob demanda e serviços de assinatura. Além disso, oferece abastecimento rotineiro de veículos. Seus serviços abrangem consumidores, frotas, marinha e outros nichos de mercado.

A tecnologia digital impulsionou novas tendências. As entregas sob demanda e baseadas em GPS, bem como o aumento das entregas em domicílio, cresceram significativamente durante a era da Covid-19. Espera-se que essas tendências continuem na economia pós-pandemia.

Hoje, a entrega “em casa” ou “no trabalho” tem uma alta taxa de adoção.

Entrega de gasolina em domicílio

De acordo com um estudo do Kimberly Clark Group, a alça da bomba nos postos de gasolina é a superfície mais suja que os americanos tocam em seu trajeto para o trabalho.

Além disso, uma análise recente do Busbudy.com revela que as bombas de gasolina contêm 11.000 vezes mais bactérias do que um assento de vaso sanitário doméstico comum. De fato, os botões dos postos de gasolina têm 15.000 vezes mais bactérias.

Roubos e agressões

Os postos de gasolina têm a reputação de serem locais inseguros. Roubos e agressões são frequentes. De acordo com dados do FBI, 1,3% de todos os crimes violentos nos últimos cinco anos ocorreram em postos de gasolina.

Além disso, crimes violentos, como roubos e agressões, são comuns nesses locais. Os clientes geralmente deixam seus veículos em áreas remotas e mal iluminadas, especialmente tarde da noite, o que aumenta o risco.

Os postos de gasolina também são alvos de fraude. Isso ocorre porque eles ainda usam leitores de cartão de crédito com tarja magnética, que são mais vulneráveis. De fato, a fraude de cartão de crédito em postos de gasolina gera perdas de centenas de milhões de dólares por ano.

De acordo com o Departamento de Agricultura da Flórida, mais de 1.500 scanners de cartão foram detectados em postos de gasolina na Flórida em 2019. Ao mesmo tempo, um estudo da FICO revelou que a fraude de scanner de cartão de crédito está crescendo a uma taxa de 10% ao ano. Enquanto isso, o Serviço Secreto dos EUA informa que encontra de 20 a 30 scanners de cartão em bombas de gasolina toda semana.