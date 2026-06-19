Peak shaving industrial: la estrategia definitiva para dominar la tarifa GDMTH

El peak shaving industrial es la estrategia definitiva para blindar la rentabilidad fabril. Mediante sistemas inteligentes de almacenamiento, las plantas aplanan su curva de carga automáticamente, eliminando los costosos picos de demanda en la tarifa GDMTH sin detener la línea de producción.

Para tomar en cuenta: La tarifa GDMTH (Gran Demanda en Media Tensión Horaria) de la CFE aplica a usuarios conectados en media tensión con una demanda igual o superior a 100 kW. Los cargos varían según el horario de consumo y la facturación incorpora la demanda máxima registrada en intervalos de 15 minutos, especialmente durante los periodos de mayor costo.

Peak shaving industrial

En primer lugar, un diagnóstico preciso de la infraestructura eléctrica previene cargos excesivos. Así, un encendido simultáneo de motores pesados durante un cuarto de hora eleva drásticamente la demanda máxima mensual. Bajo las reglas de la tarifa GDMTH, los cargos por capacidad y distribución se indexan a este pico, multiplicando el costo de toda la factura.

Por consiguiente, el beneficio económico directo no radica en la energía consumida, sino en la reducción de los conceptos de potencia contratada. Al recortar la demanda máxima, los cargos regulados de capacidad disminuyen permanentemente, acelerando el retorno de la inversión tecnológica.

De este modo, la eficiencia energética se traduce en un ahorro directo y medible. Integrar sistemas BESS funciona como una cobertura financiera muy efectiva para los grandes consumidores, ya que controla la demanda máxima. Para potenciar este beneficio, resulta clave programar descargas automatizadas durante el horario punta y auditar la degradación de las celdas. Ambas acciones garantizan el máximo ahorro en GDMTH y prolongan la vida útil del activo.

Por el contrario, detener la maquinaria para mitigar picos daña la productividad y rompe la secuencia de la línea de ensamble. Los intentos de control manual fallan debido a la velocidad de los arranques industriales, requiriendo un amortiguador energético automático que proteja la continuidad.

Inteligencia artificial en el consumo de energía

La estrategia de peak shaving detrás del medidor (BTM) aplana el perfil de carga de la fábrica. El sistema absorbe energía en periodos de bajo consumo y la inyecta instantáneamente durante las puntas de demanda, estabilizando el consumo externo.

Por lo tanto, la transición hacia algoritmos avanzados optimiza las decisiones operativas en tiempo real. Un operario humano no puede predecir cuándo coincidirán los arranques de maquinaria. Un sistema de gestión energética (EMS) basado en inteligencia artificial analiza variables del entorno, calcula la rampa de consumo y activa las baterías de forma milimétrica antes del pico.

La ingeniería de potencia moderna exige modelar el comportamiento eléctrico industrial antes de instalar baterías. Crear un gemelo digital permite simular los flujos de carga pesada y asegurar que el sistema BESS responda eficientemente a las exigencias térmicas de los ciclos rápidos.

Sistemas de almacenamiento

Siguiendo los principios de eficiencia en manufactura, la automatización del peak shaving debe enlazarse directamente con el software de la planta. La sincronización milimétrica entre inversores y la red maximiza el rendimiento diario de los activos sin generar caídas de tensión.

Los sistemas de almacenamiento en contenedores modulares facilitan una integración rápida y escalable en la infraestructura existente. Esta arquitectura no solo mitiga el desabasto interno de potencia, sino que dota a la planta de resiliencia ante variaciones de voltaje de la red.

En conclusión, blindar el suministro eléctrico garantiza la rentabilidad de las inversiones a largo plazo. El recorte de picos somete a las celdas de litio (comúnmente LFP) a un estrés térmico cíclico diario. Validar técnicamente el sistema de control evita la degradación acelerada y garantiza que el hardware soporte más de 8,000 ciclos de descarga profunda.