Cómo un sistema BESS reduce la factura eléctrica en plantas industriales

La integración de sistemas BESS optimiza la eficiencia operativa al gestionar picos de demanda y aprovechar tarifas preferenciales, lo que permite una reducción estratégica de la factura eléctrica en plantas industriales mediante el almacenamiento inteligente de energía.

Un proyecto BESS (Battery Energy Storage System) es una infraestructura que almacena electricidad en baterías para uso posterior. Permite estabilizar redes, integrar energías renovables y gestionar picos de demanda. Además, impulsa la reducción de costos con BESS y mejora la confiabilidad del sistema eléctrico en distintos mercados energéticos.

Factura eléctrica en plantas industriales

En algunas zonas de México, las empresas enfrentan una red saturada y falta de inversión en transmisión, provocando interrupciones operativas constantes. Con un margen de reserva operativa que cayó por debajo del 3%, el riesgo de apagones compromete la competitividad y el suministro confiable.

Los elevados costos fijos de energía representan un desafío crítico para la competitividad de las plantas industriales en México. Esta carga financiera limita los márgenes operativos, obligando a las empresas a adoptar tecnologías de almacenamiento para optimizar su factura eléctrica.

Los proyectos BESS están diseñados para abordar el desequilibrio, almacenando el excedente de energía durante los periodos de baja demanda y liberándolo durante los periodos de alta demanda, aprovechando así las fluctuaciones diarias de precios.

Al comprar y almacenar energía durante las horas de menor coste y mayor oferta, y venderla durante los periodos de alta demanda, cuando los precios alcanzan su máximo (lo que se conoce como arbitraje energético), los sistemas BESS proporcionarán un apoyo fundamental para compensar la falta de suministro de la infraestructura de red eléctrica.

A manera de ejemplos, una planta reduce cargos por demanda máxima (kW) mediante peak shaving con BESS, descargando en intervalos críticos. Otra ejecuta arbitraje tarifario, cargando en horas valle y descargando en punta, optimizando costos marginales y estabilizando el perfil de consumo eléctrico.

Mecanismos de ahorro

Consecuentemente, los sistemas BESS generan ahorros directos mediante el arbitraje energético y la gestión inteligente de la demanda máxima. Además, disminuyen gastos operativos al proteger la maquinaria contra fluctuaciones eléctricas, evitando costosos reinicios o pérdidas de producción crítica.

Esta tecnología asegura el cumplimiento normativo, evitando sanciones económicas por el Código de Red 2.0. Asimismo, facilita la expansión industrial en zonas de red saturada y mejora la sostenibilidad corporativa, transformando la energía en un activo rentable.

Los activos BESS están diseñados para proporcionar servicios esenciales a la red, como la regulación de frecuencia, el soporte de voltaje y el respaldo de emergencia durante los cortes de suministro.

La capacidad de respuesta rápida también mantiene la estabilidad de la infraestructura clave durante los cortes de energía mediante una respuesta inmediata a las fluctuaciones de voltaje y frecuencia.

Al reducir los desequilibrios entre la oferta y la demanda en los momentos de máxima demanda, lo que se conoce como reducción de picos, se aplana la demanda de energía y se reducen los costos de electricidad para los consumidores.

Competitividad empresarial

Los sistemas BESS reducen costos al concentrar su operación en horarios de bajo costo, almacenando energía cuando las tarifas son mínimas. Este enfoque permite aprovechar diferenciales tarifarios, programar cargas estratégicas y asegurar suministro económico posterior, optimizando la gestión energética empresarial.

Mientras que arbitraje de energía permite cargar baterías en periodos de bajo costo, la electrónica de potencia de estos sistemas inyecta energía reactiva de forma controlada, optimizando así el factor de potencia y reduciendo penalizaciones en la factura eléctrica.

La implementación de sistemas BESS estabiliza el gasto operativo al mitigar la volatilidad de las tarifas eléctricas. Esta tecnología garantiza una mayor predictibilidad en el presupuesto energético anual, permitiendo a las plantas industriales proyectar costos fijos y proteger sus márgenes.

La adopción de BESS se consolida como una decisión financiera estratégica, más allá de su componente técnico. Permite optimizar costos energéticos, mejorar la previsibilidad del gasto y fortalecer la competitividad empresarial, alineando la gestión energética con objetivos financieros y de sostenibilidad corporativa.