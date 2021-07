En la Zona Euro 33% de las empresas acumulan pérdidas

Aproximadamente 33% de las empresas de la Zona Euro han acumulado pérdidas más allá de sus reservas de efectivo, como consecuencia de la pandemia de Covid-19, informó la Comisión Europea.

En general, la crisis tuvo un impacto severo en el sector empresarial.

Las empresas que operan en los sectores más afectados por la pandemia sufrieron las mayores presiones financieras.

Hasta ahora, las empresas han dependido en gran medida de su reserva de efectivo para superar la crisis.

Sin embargo, debido a la gran caída de los ingresos, se estima que alrededor de un tercio de todas las empresas de la zona del euro han acumulado pérdidas más allá de sus reservas de efectivo y, en ausencia de fuentes externas de financiación adicionales, se encontrarían en un estado de iliquidez.

Share of euro-area firms in financial distress

Los datos agregados ocultan una heterogeneidad considerable entre los sectores, y la incidencia de dificultades financieras imita el impacto en el volumen de negocios presentado anteriormente.

Según la Comisión Europea, la reducción sustancial de la facturación en la fabricación de equipos de transporte se traduce en considerables dificultades financieras para los productores de automóviles, y se estima que más de 60% experimentará problemas de liquidez durante la primera ola.

Zona Euro

Por otro lado, los fabricantes de bienes digitales (computadoras y electrónica) lograron mantener las pérdidas dentro de los límites, y solo una quinta parte de los productores requirieron financiamiento externo adicional para cubrir las pérdidas.

Largest changes in announcements of restructuring events (Index, 2017=100)

Así pues, las perspectivas de una reducción de la presión sobre las empresas de la zona del euro varían de un sector a otro.

Las simulaciones muestran que es probable que las empresas de servicios de alojamiento y alimentación continúen experimentando problemas de liquidez a lo largo de 2021 debido a la debilidad de la demanda y las restricciones restantes.

Por el contrario, mientras que la proporción de empresas en dificultades en el sector de equipos de transporte fue similar durante la primera ola en alrededor de 60%, los productores de automóviles se han beneficiado de la liberación de la demanda reprimida durante la segunda mitad de 2020, y se prevé que mejoren aún más su situación financiera hacia fines de 2021.

