Utilidad neta de Aptiv se desploma 90.8% en 2025

La utilidad neta de Aptiv se desplomó a una tasa interanual de 90.8% en 2025, hasta 165 millones de dólares.

Aptiv es un proveedor líder global de tecnología vehicular que se especializa en soluciones de software, sensores inteligentes y sistemas de distribución eléctrica para la industria automotriz y de telecomunicaciones.

Utilidad neta de Aptiv

En 2025, los ingresos ascendieron a 20,398 millones de dólares, un crecimiento anual de 3%. El avance se impulsó por Norteamérica y Asia-Pacífico. Además, destacó la expansión en mercados industriales, que logró compensar la volatilidad en la producción automotriz global.

Sin embargo, la utilidad neta retrocedió. La caída obedeció principalmente a un cargo contable no monetario por deterioro de plusvalía de 648 millones de dólares, vinculado a la unidad Wind River. Este ajuste respondió a mayores tasas de descuento y a retrasos en la adopción masiva de vehículos definidos por software.

Enseguida se indica la tendencia de las utilidades netas de Aptiv en millones de dólares:

2019 : 990.

2020 : 1804.

2021 : 590.

2022 : 594.

2023 : 2938.

2024 : 1787.

2025: 165.

Como parte de su estrategia para capitalizar el potencial de los sistemas inteligentes conectados, Aptiv adquirió en diciembre de 2022 a Wind River Systems, Inc.. La operación buscó reforzar sus capacidades en movilidad definida por software y acelerar cambios avanzados en la arquitectura de vehículos inteligentes.

Wind River es un líder global en software para el borde inteligente en múltiples industrias, incluida la automotriz. Su portafolio integra soluciones de criticidad mixta que permiten desarrollar en la nube, implementar actualizaciones OTA y ejecutar, así como administrar, software directamente en el borde del vehículo.

Distribución eléctrica

Los impuestos aumentaron de forma significativa por cargos asociados a la separación del negocio de Sistemas de Distribución Eléctrica. Además, impactaron costos por 178 millones de dólares vinculados a la escisión, junto con mayores gastos en compensaciones e incentivos laborales corporativos.

El 22 de enero de 2025, la empresa anunció su intención de escindir ese negocio para crear una nueva compañía independiente que cotice en bolsa. La transacción será una escisión exenta de impuestos para los accionistas. El cierre está previsto antes del 1 de abril de 2026, sujeto a condiciones habituales.

En el entorno competitivo, enfrenta a Adient, BorgWarner, Lear y Tesla. La competencia es intensa en tecnología automotriz. Además, compite con fabricantes que desarrollan soluciones internas, lo que exige innovación constante para mantener aceptación en el mercado.