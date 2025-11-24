Tiendas 3B entran al Top-10 de tiendas minoristas en México

Tiendas 3B entraron al Top-10 de tiendas minoristas en México en 2024, de acuerdo con datos de Euromonitor referidos por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Esta cadena de tiendas es pionera y líder del modelo de descuento fuerte en abarrotes en México y una de las cadenas minoristas con mayor crecimiento en el país, según sus ventas y tasas de crecimiento de tiendas.

Top-10 de tiendas minoristas

El comercio minorista en México se fortaleció en 2024. Además, avanzó gracias al aumento de los salarios reales, a la baja inflación y a una confianza del consumidor en niveles récord.

Los salarios reales registraron su mayor alza en dos décadas. A la vez, este impulso elevó el poder adquisitivo y dinamizó las ventas minoristas.

Mientras tanto, las tiendas de descuento crecen con rapidez. Atienden a consumidores sensibles a los precios que buscan productos cotidianos más accesibles. Su expansión se apoya en la apertura de nuevos puntos de venta, sobre todo en áreas urbanas. Asimismo, gana terreno la preferencia por marcas blancas que ofrecen precios bajos y mejor calidad.

En 2024, Walmart estuvo al frente de la tabla de las Top-10 de tiendas minoristas en México, seguida de OXXO, Soriana, Chedraui, Casa Ley, Tiendas 3B, HEB, Grupo La Comer y COSTCO.

Un año antes, aparecieron en ese listado Calimax y Merza.

El sector minorista mexicano se divide entre el comercio moderno y el tradicional. Además, este último concentra 56% del mercado de alimentos, bebidas y productos frescos. Esto ocurre por la sensibilidad al precio y la lealtad a los proveedores locales.

Los consumidores todavía prefieren las compras presenciales. A la vez, los tianguis siguen siendo parte esencial de la cultura comercial del país. En este canal, el efectivo domina las transacciones. Sin embargo, el sistema bancario avanza en la incorporación de minoristas tradicionales a los pagos con tarjeta y a las transferencias bancarias.

BBB Foods

De 2021 a 2024, los ingresos totales de BBB Foods Inc., matriz de Tiendas 3B, crecieron con fuerza. Además, avanzaron a una tasa anual compuesta de 35.5% y llegaron a 57,400 millones de pesos en 2024.

El nombre 3B -“Bueno, Bonito y Barato”- refleja su misión. A la vez, resume su apuesta por ofrecer productos de calidad aceptable a precios bajos para consumidores con presupuesto limitado.

Mientras tanto, su red de tiendas también se expandió. Pasó de 1,249 unidades en enero de 2021 a 2,772 al cierre de 2024. Esto implica una tasa de crecimiento anual compuesta de 22.1 por ciento.