Pérdidas de Brunswick en 2025: impacto de Navico Group presiona rentabilidad

Las pérdidas de Brunswick Corporation en 2025 alcanzaron 137.3 millones de dólares. El resultado respondió principalmente al deterioro del fondo de comercio de Navico Group, con un cargo no monetario de 322.5 millones. El ajuste revirtió una racha de utilidades registrada entre 2020 y 2024.

Resultados financieros y cargos extraordinarios

Durante 2025, Brunswick reportó cargos por reestructuración, salida y deterioro por 353.1 millones de dólares. En comparación, en 2024 estos cargos sumaron 121.7 millones. Dentro de este rubro destacan deterioros asociados a Navico Group por 322.5 millones en 2025 y 85.0 millones el año previo.

Asimismo, la compañía proyecta que las acciones de reestructuración ejecutadas durante 2025 generarán ahorros anualizados de aproximadamente 16 millones de dólares. Estas medidas forman parte de su estrategia para ajustar la estructura de costos en un entorno operativo más exigente.

Evolución de utilidades netas

Los resultados muestran un cambio relevante frente a años previos. Entre 2020 y 2024, Brunswick reportó utilidades netas de entre 130.1 y 677.0 millones de dólares. Sin embargo, en 2025 registró una pérdida de 137.3 millones, impulsada por cargos extraordinarios y presiones macroeconómicas.

Utilidades netas (millones de dólares):

2018 : 265.3

: 265.3 2019 : -131.0

: -131.0 2020 : 372.7

: 372.7 2021 : 593.3

: 593.3 2022 : 677.0

: 677.0 2023 : 420.4

: 420.4 2024 : 130.1

: 130.1 2025: -137.3

Presiones operativas: inflación, aranceles y costos laborales

La rentabilidad también se vio afectada por inflación persistente y aranceles elevados, factores que redujeron el margen bruto en 250 puntos básicos. Al mismo tiempo, los gastos operativos aumentaron debido a la reinstalación de la compensación variable para empleados tras el año anterior.

Además, el segmento de botes enfrentó un entorno minorista complejo durante el primer semestre. Este contexto generó pedidos mayoristas más cautelosos y menores volúmenes de venta, lo que redujo la absorción de costos fijos en la manufactura global.

Ingresos y resiliencia operativa

A pesar del deterioro contable, la compañía registró ingresos totales de 5,362.8 millones de dólares en 2025, lo que representó un crecimiento anual de 2.4%. El repunte fue impulsado por pedidos mayoristas sólidos durante el segundo semestre.

Este desempeño compensó un inicio de año débil. Asimismo, la empresa mostró resiliencia mediante su segmento de repuestos y accesorios, que contribuyó a estabilizar los ingresos en un contexto de demanda irregular.

Reconfiguración manufacturera y cadenas de suministro

México continúa siendo un eje manufacturero estratégico en las cadenas de suministro de Brunswick. La empresa mantiene plantas en Juárez, Reynosa y Ensenada. No obstante, en 2025 anunció el cierre de su instalación en Reynosa para consolidar la producción de botes de fibra de vidrio en centros especializados en Estados Unidos.

La decisión ocurre pese a inversiones recientes destinadas a expandir capacidad productiva. Este ajuste refleja la reorganización operativa dentro de la red global de manufactura.

Competencia global en la industria marina

Brunswick compite globalmente con fabricantes japoneses y chinos de motores marinos, así como con astilleros europeos especializados en botes. La competencia se centra en innovación tecnológica, precios competitivos, características de producto y eficiencia operativa en manufactura.

Modelo de clubes náuticos

Dentro de su división Business Acceleration, el Freedom Boat Club (FBC) opera la mayor red de clubes náuticos del mundo. La organización cuenta con aproximadamente 440 ubicaciones en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Europa, además de más de 60,000 miembros.

Los usuarios pagan una cuota de inscripción inicial y cuotas mensuales. A cambio, obtienen acceso compartido a flotas de embarcaciones y privilegios recíprocos en las distintas sedes de la red global.