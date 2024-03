Send an email

Empresas mexicanas: afectadas pela valorização do peso

As empresas cotadas do México comunicaram os seus resultados financeiros para o quarto trimestre de 2023, que foram afectados pela valorização do peso mexicano.

Esta taxa de câmbio teve um efeito negativo nas receitas de exportação e nas vendas externas quando convertidas em moeda local.

Como consequência, as empresas tiveram uma queda nas vendas e no EBITDA de 2,4% e 4,9%, respetivamente, em relação ao quarto trimestre de 2022, de acordo com informações divulgadas pelo The Mexico Fund.

Dois indicadores de contexto: o banco central do México (Banxico) deixou sua taxa de juros overnight inalterada em 11,25%, enquanto o PIB do México relatou um aumento anual de 2,5% durante o quarto trimestre de 2023, resultando em uma expansão de 3,2% no ano inteiro de 2023, acima de suas estimativas originais.

Empresas do México

Ao mesmo tempo, a S&P ratings afirmou a notação de crédito do México em ‘BBB’ com uma perspetiva estável apoiada por condições macroeconómicas estáveis, taxas de inflação moderadas e a expetativa de que o próximo governo mantenha uma política macroeconómica cautelosa.

As empresas cotadas do México incluem: América Móvil, Grupo Bimbo, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Grupo Financiero Banorte, Grupo México, Fomento Económico Mexicano (FEMSA), Cemex, Wal-Mart de México, Grupo Elektra e Gruma.

Em termos gerais, os mercados accionistas mundiais registaram retornos positivos em fevereiro de 2024.

Dólar

O MSCI World Index e o MSCI Emerging Markets Index subiram 4,1 e 4,6%, respetivamente, durante o mês.

Por outro lado, o DJIA e o S&P 500 subiram 2,2 e 5,2%, respetivamente, enquanto o rendimento do Tesouro a 10 anos aumentou 34 pontos base para 4,25% e o dólar americano valorizou 0,9% (medido pelo índice DXY4) durante fevereiro de 2024.

No México, o índice MSCI Mexico desceu 2,6% e o peso mexicano valorizou-se 0,9% durante o mês, para 17,05 pesos, enquanto o VPL do Fundo desceu 3,2%, abaixo do seu valor de referência.