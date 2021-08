Empresas chinas que más invirtieron en fusiones y adquisiciones en AL

La Cepal publicó un listado de las empresas chinas que más invirtieron en fusiones y adquisiciones en América Latina y el Caribe entre 2005 y 2020.

Por encima de todas, la empresa State Grid Corporation of China invirtió 14,919 millones de dólares.

Después están: China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec, 14,735 millones de dólares), China Minmetals Corporation (7,005 millones) y China Three Gorges Corporation (5,260 millones).

Otras empresas destacadas en este indicador fueron: Tianqi Lithium Corpb, China Yangtze Power Co., Sinochem Group Co. Ltd, CITIC Group Corp, China National Petroleum Corporation y State Power Investment Corporation Ltd.

Además del control estatal, otro aspecto que caracteriza a las empresas chinas que más han invertido en la región es que son de gran tamaño.

Por ejemplo, en 2019, las dos empresas que mayor peso tuvieron en las fusiones y adquisiciones de la región se encontraban entre las tres más grandes del mundo en cuanto a los ingresos por ventas: se trataba de la empresa de servicios públicos de electricidad State Grid Corporation of China, que empleaba a cerca de 908,000 personas, y de la empresa de hidrocarburos Sinopec, donde trabajaban cerca de 583.000 personas.

Empresas chinas

Entre las 10 compañías que más participación han tenido en las fusiones y adquisiciones de la región, la única no estatal es la productora de litio Tianqui Lithium Corp, que además es pequeña en comparación con las demás, indicó la Cepal.

Esa empresa, que en 2019 recibió ingresos por unos 700 millones de dólares, solo tiene activos en Australia y Chile, además de en China.

Junto con las empresas de energía y minería, entre las diez principales se encuentra el conglomerado estatal CITIC Group Corp, que invierte en el exterior en los sectores inmobiliario y de finanzas, energía y recursos naturales, manufactura, ingeniería y construcción, entre otros.

En la región, este conglomerado invirtió en hidrocarburos, minería y agroquímicos.