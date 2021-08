El PIB mundial creció 1.5% (t/t) en el primer trimestre de 2021

El PIB mundial creció 1.5% intertrimestral en los primeros tres meses de 2021, lo que llevó la producción mundial de nuevo a su nivel anterior a la pandemia.

Antes, el PIB mundial se expandió 1.7% de octubre a diciembre de 2020, de acuerdo con la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS, por su sigla en inglés).

El ciclo de bloqueo de la infección por la pandemia siguió siendo el factor clave que influyó en el impulso económico.

El crecimiento en algunas de las principales economías avanzadas se aceleró a medida que se flexibilizaron las restricciones de movimiento, lo que a su vez sostuvo la actividad en las economías asiáticas impulsadas por el comercio, mientras que el ritmo de crecimiento en China se normalizó a medida que la economía emergió de su repunte posterior al virus.

The latest wave of COVID-19 infections has been particularly severe in the ASEAN-5

Pero la aparición de nuevas variantes del virus impulsó una nueva ola de infección mundial en el segundo trimestre, y los países de la ASEAN-5 se vieron más afectados hacia el final del trimestre.

Sin embargo, el canal de transmisión de las infecciones a la actividad económica se ha debilitado en algunos países con mayores tasas de vacunación, principalmente en Europa y América del Norte.

Por el contrario, las tasas de vacunación en la mayoría de las economías asiáticas se han rezagado y muchos gobiernos de la región han tenido que reafirmar las restricciones de circulación.

Esto, a su vez, ha afectado la actividad económica en las economías regionales, lo que se evidencia en el desempeño más débil de los PMI de Asia sin Japón en los últimos meses.

PIB mundial

Sin embargo, según MAS, las caídas en la actividad fueron menos precipitadas que las observadas en medio de las primeras olas de infección el año pasado.

Esto probablemente reflejó la capacidad de los gobiernos, las empresas y los hogares para adaptarse a las circunstancias de la pandemia, por ejemplo, adoptando soluciones de comercio electrónico y trabajo remoto.