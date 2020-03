El peso se deprecia a la par de menor apetito por el riesgo

El peso mexicano cerró la sesión con una fuerte depreciación de 1.56% o 30.4 centavos, cotizando alrededor de 19.84 pesos por dólar luego de tocar un máximo de 19.9824 pesos. La depreciación de la moneda nacional se dio a la par de un menor apetito por riesgo en los mercados financieros a nivel global, pues continúa la incertidumbre en torno a los efectos económicos de una posible pandemia de coronavirus.

Al día de hoy, se han confirmado un total que sobrepasa los 97 mil casos, de los cuales más de 17 mil están fuera de China. Asimismo, de los casos 40 mil casos activos, 16% se encuentran en una situación crítica. En Estados Unidos, se registraron 20 nuevos casos en Seattle y 11 nuevos casos en Nueva York, mientras que en el Reino Unido y Suiza se reportaron las primeras muertes por coronavirus, lo cual también contribuyó con el nerviosismo de la sesión.

La Organización Mundial de la Salud también ha puesto énfasis en la gravedad de los brotes a nivel global. Hoy, el director de la organización dijo en una rueda de prensa que hay países que no están haciendo lo suficiente o no lo consideran un problema serio, agregando que no es un simulacro. También señaló que podrían nombrar los países que no están haciendo el esfuerzo suficiente para contener la crisis de salud.

El peso y otras monedas

En los mercados financieros, se observaron fuertes pérdidas en el mercado de capitales, cercanas a 2% en los índices europeos y por encima de 3% en Estados Unidos. En el mercado cambiario, se observó una menor demanda por divisas de economías emergentes, como el rand sudafricano y el real brasileño, que se depreciaron en 2.37% y 0.81%, respectivamente. Por el contrario, el yen japonés y el franco suizo, divisas que se consideran refugio, se apreciaron 1.29% y 1.15%, respectivamente, mientras que el precio del oro se incrementó 1.98%. En el mercado de dinero, la demanda por activos libres de riesgo presionó a la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años a un nuevo mínimo de 0.8976 por ciento.

En la sesión del viernes se podrían observar movimientos en los mercados financieros, en función de los datos de creación de empleo que se publicarán en Estados Unidos. También se publicará la balanza comercial de enero en Estados Unidos, en donde será clave observar si desde ese mes hubo una disminución del flujo comercial con China ante el inicio de la crisis del coronavirus en ese país.

En la sesión, el tipo de cambio tocó un mínimo de 19.4993 pesos y un máximo de 19.9824 pesos. Durante la sesión, el euro-peso alcanzó un mínimo de 21.7075 y un máximo de 22.3995 pesos por euro en las cotizaciones interbancarias a la venta. Por su parte, el euro tocó un mínimo de 1.1120 y un máximo de 1.1236 dólares por euro.

Al cierre, las cotizaciones interbancarias a la venta se ubicaron en 19.8417 pesos por dólar, 1.2960 dólares por libra y en 1.1235 dólares por euro.

Gabriela Siller; PhD

Director de Análisis Económico-Financiero.

Banco BASE

