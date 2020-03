El peso mexicano cotiza en 20.22 unidades por dólar

El peso mexicano inicia la sesión con una fuerte depreciación de 1.90% o 37.7 centavos, cotizando alrededor de 20.22 pesos por dólar, luego de superar el nivel psicológico de 20 pesos, ante un incremento del nerviosismo a nivel global por el probable impacto económico del coronavirus. Este movimiento llevó al peso por encima de los 20 pesos y crea la posibilidad de alcanzar niveles cercanos a los 21 pesos en los siguientes días.

El peso mexicano, que había sido una de las divisas preferidas del mercado por las altas tasas de interés en México, ha perdido atractivo, pues la alta volatilidad representa un gran riesgo. Asimismo, hay que recordar que el peso mexicano, al ser una de las divisas de economías emergentes con mayor liquidez y que opera las 24 horas, es propensa a la especulación. En la semana, el peso mexicano acumula una depreciación de 3.07% o 60.4 centavos, mientras que desde el punto mínimo en el año alcanzado el 17 de febrero, el peso acumula una depreciación de 9.16%. Asimismo, en lo que va del año el peso acumula una pérdida de 7.01 por ciento.

En el resto de los mercados financieros, se continúa observando una salida de posiciones en instrumentos de más riesgo y un movimiento hacia instrumentos considerados refugio, comportamiento que refleja un sentimiento de crisis en los inversionistas. En Europa, el mercado de capitales desciende a lo largo de todos los sectores, acumulando pérdidas cercanas a 4% en la mayoría de los índices.

Peso mexicano y Europa

Cabe destacar que al igual que Italia, Grecia ha anunciado medidas de contención que incluyen la cancelación de eventos masivos y suspensión de actividades escolares. Es probable que este tipo de medidas se incrementen luego de que ayer la Organización Mundial de la Salud señalara que algunos gobiernos no están haciendo lo suficiente para frenar los contagios.

Por otro lado, hace unos minutos se publicó la nómina no agrícola de Estados Unidos, que mostró la creación de 273 mil empleos no agrícolas en febrero, por encima de las 175 mil posiciones esperadas por el mercado. No se observó una reacción significativa, probablemente debido a que los mercados están mostrando movimientos en función de las noticias del coronavirus.

Por su parte, en México se publicó la inversión fija bruta de diciembre del 2019, la cual mostró una contracción mensual de 1.5% y una contracción anual de 3.5%, hilando 11 meses a la baja en su comparación anual. Con esto, se confirma una caída promedio de la inversión de 5% durante 2019.

Las tasas y el crudo

En el mercado de dinero, la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años muestra un retroceso de 16.9 puntos base a un nuevo mínimo en registro de 0.73%, mientras que la tasa a 30 años bajó a un nuevo mínimo de 1.29%. En Alemania, la tasa de los bunds a 10 años disminuyó en 4.2 puntos base, a -0.73 por ciento.

A su vez, en el mercado de materias primas también se observan fuertes pérdidas, con los precios de las principales mezclas de petróleo cayendo más de 4 puntos porcentuales ante la expectativa de una menor demanda por crudo nivel global y también como consecuencia de que Rusia no se ha sumado al recorte de la producción petrolera de la OPEP. De confirmarse de manera definitiva que Rusia no participará en los recortes, existe el riesgo de caídas adicionales en el precio del hidrocarburo, incluso a niveles aproximados de 35 dólares por barril. Lo anterior también representa presiones en contra de divisas de países productores de crudo y cuyas finanzas públicas dependen de los ingresos petroleros, así como de compañías petroleras que pudieran incumplir en sus obligaciones de deuda.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 20.00 y 20.40 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una apreciación de 0.91%, cotizando en 1.1237 dólares por euro, mientras que la libra gana 0.64% y cotiza en 1.2954 dólares por libra.

Mercado de dinero

En México el rendimiento de los bonos M a 10 años aumenta 6.1 puntos base, a 6.38 por ciento.

El peso mexicano y el mercado de derivados

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 21.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.65% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.3440 a 1 mes, 20.8294 a 6 meses y 20.3658 pesos por dólar a un año.

Gabriela Siller; PhD

Director de Análisis Económico-Financiero.

Banco BASE

Me gusta esto: Me gusta Cargando...