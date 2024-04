Send an email

Économies amies et flux d’investissement direct étranger (IDE)

Une analyse de l’OMC conclut que les investissements directs étrangers (IDE) se déplacent de plus en plus vers les économies amies.

À noter: la délocalisation amicale consiste à approfondir les relations et à diversifier les chaînes d’approvisionnement avec un plus grand nombre de partenaires commerciaux fiables afin de réduire les risques pour leurs économies.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), les flux d’IDE à destination et en provenance des économies émergentes et en développement sont nettement plus faibles pour les partenaires géographiquement éloignés.

Cette sensibilité à la distance géopolitique a augmenté en 2018-2021 par rapport à la période 2009- 2018, et est particulièrement prononcée dans des secteurs stratégiques tels que les semi-conducteurs, les équipements de télécommunications, les équipements nécessaires à la transition écologique, les ingrédients pharmaceutiques et les minéraux essentiels.

Économies amies

À l’échelle mondiale, les flux d’IDE ont augmenté de 2,9% entre 2022 et 2023, atteignant 1,365,000 milliards de dollars, selon les données préliminaires de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

Une enquête de Kearney a montré que les investisseurs s’attendent à une poursuite des tensions géopolitiques en 2024. Quatre-vingt-cinq pour cent d’entre eux pensent que l’augmentation des tensions géopolitiques affectera les décisions d’investissement, et les entreprises décident de se tourner vers le nearshore et/ou le friendshore (considérer les économies amies) en réaction à ces pressions géopolitiques persistantes.

Les investisseurs s’attendent également à ce qu’un environnement réglementaire plus restrictif pour les entreprises, tant sur les marchés développés que sur les marchés émergents, soit susceptible de poser des risques au cours de l’année à venir.

La prolifération des politiques sectorielles et des restrictions commerciales, y compris celles liées aux technologies émergentes, laisse présager une complexité réglementaire accrue que les investisseurs devront surveiller et respecter sur tous les marchés.

Délocalisation

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le commerce entre des blocs hypothétiques composés d’économies ayant des opinions politiques similaires (sur la base des schémas de vote à l’Assemblée générale des Nations unies, appelés Est et Ouest) a progressé 4 % plus lentement que le commerce à l’intérieur de ces blocs.

Toutefois, l’OMC a ajouté que, jusqu’à présent, les données n’indiquent pas une tendance croissante à la régionalisation du commerce ou à sa délocalisation vers des économies voisines.

L’ally-shoring avec les voisins américains offre une alternative viable aux immenses obstacles logistiques avec la Chine.

D’ici 2021, le coût d’expédition d’un conteneur de 40 pieds de la Chine vers les États-Unis a grimpé à plus de 20,000 dollars, soit une augmentation annuelle de 500%.