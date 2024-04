Send an email

Économie allemande: faiblesse du PIB et de la consommation

L’économie allemande croîtrait de 0,2% en 2024 et de 1,3% en 2025, après une contraction de 0,3% en 2023, selon les projections du Fonds monétaire international (FMI).

Dans ses performances les plus récentes, le produit intérieur brut (PIB) de l’Allemagne a reculé de 0,3 % au quatrième trimestre 2023 par rapport au troisième trimestre 2023, après correction des effets de prix, des effets saisonniers et des effets de calendrier.

Le FMI a révisé le rythme de la reprise à la baisse de 0,3 point de pourcentage pour l’économie allemande à la fois pour 2024 et 2025 sur fond de faiblesse persistante du moral des consommateurs, bien que cet ajustement soit largement compensé par des améliorations dans plusieurs économies plus petites, y compris la Belgique et le Portugal.

Après que le PIB de l’Allemagne a plus ou moins stagné au cours des trois premiers trimestres de 2023, la performance économique a diminué au quatrième trimestre de 2023.

Alors que la baisse de la formation de capital a eu un effet décourageant sur l’activité économique, la consommation a légèrement augmenté.

L’économie allemande

Au quatrième trimestre 2023, les dépenses de consommation finale des ménages ont augmenté de 0,2 % par rapport au troisième trimestre 2023. Cette hausse s’explique en partie par l’augmentation de la demande de services.

Dans le même temps, selon la Rentenbank, les dépenses de consommation finale du gouvernement ont augmenté de 0,3% au quatrième trimestre 2023 par rapport au troisième trimestre 2023.

En revanche, la formation de capital a considérablement diminué par rapport au troisième trimestre 2023.

La formation brute de capital fixe dans la construction a diminué de 1,7%, après les baisses déjà enregistrées au deuxième et au troisième trimestre 2023.

La baisse de la formation brute de capital fixe en machines et équipements à la fin de l’année a été encore plus prononcée, avec un recul de 3,5%.

Commerce international

Au quatrième trimestre 2023, les exportations de biens et de services ont diminué de 1,6% par rapport au troisième trimestre 2023, tandis que les importations ont baissé de 1,7% par rapport au troisième trimestre 2023.

La baisse des échanges de biens est en partie due à une demande extérieure plus faible, aux tensions géopolitiques persistantes et aux prix élevés de l’énergie.