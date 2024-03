Economias emergentes: dependência do comércio internacional

Para além da sua contínua dependência dos mercados de capitais internacionais, muitas economias emergentes são também altamente dependentes do comércio internacional, incluindo as exportações de petróleo e de outras matérias-primas.

O Fidelity Hastings Street Trust observa que estas economias são particularmente vulneráveis a recessões na economia global.

Nos últimos anos, as economias dos mercados emergentes têm estado sujeitas a uma escassez de oferta de crédito internacional e a um enfraquecimento da procura global das suas exportações e, como resultado, algumas destas economias enfrentaram dificuldades significativas e algumas economias enfrentam preocupações de recessão.

Ao longo da última década, os países de mercados emergentes e as empresas domiciliadas nesses países adquiriram níveis significativos de dívida.

Embora algumas economias de mercado emergentes tenham mostrado sinais de crescimento e recuperação, a continuação do crescimento depende das perspectivas económicas incertas na China, no Japão, na União Europeia e nos Estados Unidos.

Nos últimos 20 anos, os Estados Unidos e a China têm sido os dois principais pilares do crescimento global. Mas, apesar de existirem pontos positivos, a China destaca-se agora pela sua fraqueza económica.

Economias emergentes

O VanEck VIP Trust afirmou que a recessão no mercado imobiliário contribuiu para que os preços chineses caíssem ano após ano e que a força deflacionária está a afetar a economia global.

Outros centros de crescimento, como a Índia, a Indonésia e a África, ainda não são suficientemente grandes para impulsionar o crescimento global.

De acordo com o Banco do México (Banxico), a economia mundial expandiu-se a um ritmo mais moderado no quarto trimestre de 2023 do que no trimestre anterior, embora permaneça resiliente.

Serviços e indústria transformadora

Globalmente, o crescimento foi semelhante ao registado no terceiro trimestre para as economias avançadas e menos dinâmico para as economias emergentes, embora tenha permanecido a heterogeneidade na dinâmica da atividade económica entre os países.

Os índices dos gestores de compras apontam para uma ligeira recuperação dos serviços e para a persistência de um abrandamento da atividade industrial a nível mundial.

Os indicadores do comércio mundial sugerem que o comércio estagnou no quarto trimestre do ano.

As economias emergentes estão a registar um crescimento rápido em termos de produção económica, industrialização e avanços tecnológicos. São disso exemplo a China, a Índia, o Brasil, a Rússia, o México e a Indonésia.