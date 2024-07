Douanes chinoises: les meilleurs tarifs préférentiels pour qui?

Selon un rapport de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les douanes chinoises accordent le meilleur traitement tarifaire à Hong Kong, Macao, au Chili et à la Nouvelle-Zélande.

La Chine applique des tarifs préférentiels dans le cadre de ses accords commerciaux préférentiels (ACP) et de ses accords commerciaux régionaux (ACR). Dans les ACR de la Chine, le pourcentage de lignes tarifaires exemptes de droits varie.

Par exemple, l’OMC indique que Hong Kong et Macao bénéficient de 99,2% de lignes en franchise de droits.

En revanche, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois) en bénéficie à hauteur de 23,5%.

Cependant, les données sur l’utilisation de ces tarifs préférentiels ne sont pas disponibles.

L’OMC a été créée en 1995 à la suite de la ratification des accords du cycle de l’Uruguay et compte aujourd’hui 164 membres.

Douanes chinoises

En outre, la Chine accorde un traitement tarifaire préférentiel aux importations en provenance des pays les moins avancés (PMA) qui entretiennent des relations diplomatiques avec la Chine. D’ici février 2023, la Chine appliquera des droits de douane nuls à 95,4 à 98,4% des lignes tarifaires en provenance de ces 44 PMA. Les PMA et la Chine ont communiqué au Comité des règles d’origine de l’OMC les taux d’utilisation des exportations des PMA dans le cadre du régime commercial préférentiel de la Chine pour les PMA.

Tarifs consolidés

Lorsque la Chine a adhéré à l’OMC en 2001, elle a consolidé 100% de ses droits de douane à des taux ad valorem. Pour les produits agricoles, les taux consolidés se situent entre 0 et 65%, et pour les produits non agricoles, entre 0 et 50%. La moyenne arithmétique des taux consolidés finaux est de 9,6%. Elle comprend 15,1 % pour les produits agricoles et 8,7% pour les produits non agricoles.Bien que tous les tarifs aient été consolidés à des taux ad valorem, 31 lignes tarifaires comportent des taux non ad valorem. Les autorités assurent que, dans la pratique, les équivalents ad valorem de ces lignes ne dépassent pas les taux consolidés, car c’est le taux le plus bas qui est appliqué.