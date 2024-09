O domínio da China no mercado de drones dos EUA foi destacado em uma carta enviada por legisladores da Câmara ao governo dos EUA.

A carta foi endereçada em 19 de março de 2024 por 13 membros do Congresso a Gina Raimondo, secretária de comércio; Katherine Tai, representante comercial da Casa Branca; e Alejandro Mayorkas, secretário do Departamento de Segurança Interna.

A liderança da China no setor de drones

Entre 2020 e 2023, os drones na China tiveram um rápido crescimento. De acordo com a Administração de Aviação Civil da China (CAAC), os drones com peso superior a 250 gramas aumentaram de 517.000 para 1 milhão e 267.000 unidades.

Esse aumento reflete um crescimento anual de 18,75%.

Por outro lado, a Administração Geral de Alfândega da China informa que os drones com peso inferior a 250 gramas são 1,8 vezes mais numerosos do que os drones com peso superior a 250 gramas.

Os legisladores pediram às autoridades que tomem medidas contra os fabricantes de drones da China para impedir a proliferação maciça de uma tecnologia no mercado dos EUA que representa uma clara ameaça à segurança nacional e econômica.

As entidades de interesse incluem, entre outras, a Shenzhen DJI Sciences and Technologies Ltd.

Mercado de drones dos EUA

Na carta, os legisladores mencionam que os fabricantes de VANTs da China, que se beneficiaram do amplo apoio do governo chinês, controlam, em conjunto, mais de 77% do mercado de drones para hobby nos EUA.

Além disso, esses fabricantes dominam mais de 90% do mercado de provedores de serviços de drones comerciais.

A Administração Federal de Aviação (FAA) divulgou recentemente esses números de registro nos EUA:

Drones comerciais registrados: 390.027.

Drones recreativos registrados: 388.838.

Registros em papel: 6.962.

Pilotos remotos certificados: 406.094.

Certificados TRUST emitidos: 852.456.

Setor de defesa militar

As tecnologias de drones oferecem importantes vantagens táticas no domínio militar. Primeiro, esses dispositivos permitem missões de vigilância e mapeamento. Além disso, eles transmitem informações cruciais em tempo real sobre movimentos, locais e posições estratégicas do inimigo.

Os drones também facilitam o transporte de suprimentos e equipamentos para áreas remotas.

Em termos de mercado, o relatório de 2023 da The Business Research Company (TBRC), intitulado “Global Military Drones Market”, indica que o mercado global de drones militares crescerá de US$ 14,54 bilhões em 2022 para US$ 15,88 bilhões em 2023.