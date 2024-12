Direitos aduaneiros NMF aplicados pela China aos produtos manufacturados: 6.8

Os direitos aduaneiros NMF médios aplicados pela China aos produtos transformados foram de 6,8% em 2023, de acordo com dados da Organização Mundial do Comércio (OMC).

A China tem mostrado uma tendência descendente neste indicador, uma vez que era de 7% em 2021 e 9.5% em 2017.

Devido à extensa rede de acordos comerciais preferenciais da China, o comércio de produtos manufacturados com numerosas economias beneficia de tarifas muito mais baixas.

Direitos aduaneiros NMF

O sector da indústria transformadora da China, em geral, continua aberto ao investimento estrangeiro. Nos últimos quatro anos, foram eliminadas várias restrições ao investimento direto estrangeiro (IDE) em sectores-chave, como a produção de veículos e satélites.

Em março de 2024, a China anunciou a supressão total das restantes restrições ao investimento estrangeiro no sector da indústria transformadora. Além disso, o número de sectores de incentivo ao IDE aumentou com as recentes actualizações do Catálogo de Sectores de Incentivo ao IDE.

Este aumento reflecte o interesse da China em reforçar as suas cadeias de produção em áreas estratégicas, como os semicondutores e o sector das energias limpas. De acordo com as autoridades, não existem requisitos para as empresas estrangeiras transferirem tecnologia no sector da indústria transformadora.

Exportações

O investimento privado no sector transformador da China tem sido um pilar fundamental do crescimento económico. No entanto, a sua sustentabilidade a longo prazo enfrenta desafios significativos. Estes incluem problemas ambientais, abrandamento do crescimento da produtividade, aumento dos custos laborais e excesso de capacidade.

O sector transformador da China tem demonstrado resiliência face aos recentes choques globais. Apesar da pandemia de Covid-19, as exportações de produtos manufacturados mantiveram uma tendência ascendente.

Em particular, as exportações de componentes cresceram devido ao aumento da procura mundial de dispositivos de teletrabalho. Por outro lado, as exportações de têxteis diminuíram.

As importações de produtos manufacturados apresentaram variações significativas. Diminuíram ligeiramente em 2019 e 2020, mas registaram um aumento acentuado em 2021, seguido de diminuições em 2022 e 2023.

Os principais produtos exportados incluem maquinaria, equipamento de transporte, automóveis, produtos químicos, têxteis, vestuário, ferro e aço. Em 2023, os produtos manufacturados representaram 95.1% do total das exportações da China, ligeiramente abaixo dos 95.4% em 2019. Também representaram 57.5% das importações, contra 66.5% em 2019.