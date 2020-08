Diageo mejora plantas en México y Brasil

Diageo realiza mejoras ambientales, particularmente en lo que respecta al agua en plantas de producción de bebidas alcohólicas en Brasil y México.

Por un lado, en Brasil está construyendo una nueva planta en el estado de Ceará, que reunirá la producción de dos sitios existentes. Utilizará energía solar e instalaciones de tratamiento de agua y efluentes para reducir el consumo de agua en la producción de bebidas hasta en 40 por ciento.

Por otra parte, en México, Diageo planea reutilizar más de 25% del agua involucrada en la producción. Este año completó la expansión de su sitio de producción en Jalisco, México, que incluye su planta de tratamiento de agua más grande de la región y una caldera que funciona con astillas de madera y bagazo, un subproducto del agave.

Diageo y sus programas

La empresa reportó ventas netas de 11,752 millones de libras en los 12 meses terminados el 30 de junio pasado, una baja interanual de 8.7 por ciento.

Diageo ha trabajado para promover el consumo positivo de alcohol, especialmente en la reducción de la conducción bajo los efectos del alcohol a través de su asociación con el Instituto de las Naciones Unidas para la Capacitación y la Investigación (UNITAR).

En Brasil, la empresa trabaja con UNITAR y otras partes interesadas para apoyar los programas de UNITAR para promover la seguridad vial.

En la República Dominicana, trabaja con UNITAR, la Alianza Internacional para el Consumo Responsable y otros socios de la industria para ayudar al gobierno con su programa de alcoholemia, incluso mediante capacitación y donación de equipos para los puestos de control.

Asimismo, Diageo se enfoca en reducir el consumo de alcohol por menores a través de adaptaciones locales de su programa de teatro “Smashed”. Este año, en Brasil llegó a 80,000 jóvenes a través de versiones en vivo y en línea de “Fala Sério”; en Perú llegó a 4,700 alumnos de segundo año de “La Bomba”; en Colombia alcanzó a más de 13,000 alumnos con “Sacúdete”; y en México abarcó a 5,200 maestros, padres y niños de 7 a 9 años con el “Club Teiquirisi”.

Empresarias

Los programas Learning for Life de Diageo continúan promoviendo habilidades en la industria hotelera. Este año, inició un nuevo programa de capacitación 100% en línea en habilidades empresariales para mujeres en Atotonilco, México, donde produce Don Julio.

También apoya “Tejiendo el futuro” en Ceará, Brasil, para mujeres en prisión, llegando a más de 40 mujeres hasta ahora. A través del programa reciben capacitación en habilidades personales, así como capacitación técnica y profesional en la artesanía de la paja de carnauba, para ayudarlos a prepararse para una vida mejor cuando sean liberados.

