Demande de diamants naturels: De Beers

Selon Anglo American, la demande de diamants naturels d’origine éthique devrait augmenter dans le monde entier, en particulier dans les économies asiatiques en plein développement. Acheter des diamants naturels d’origine éthique, c’est s’assurer qu’ils ne sont pas liés à l’exploitation du travail, à des conflits ou à des dommages environnementaux. Anglo American est la société mère de De Beers, qui est le leader mondial du diamant et produit environ un tiers des diamants bruts du monde en termes de valeur.Cette production a lieu dans quatre pays : le Botswana, le Canada, la Namibie et l’Afrique du Sud.

Au sein de son portefeuille, De Beers (Anglo American: participation de 85%) est en partenariat avec le gouvernement de la République du Botswana.

Par le biais d’une coentreprise à 50/50, connue sous le nom de Debswana, ils possèdent l’une des mines de diamants les plus riches au monde, à Jwaneng.

Elle possède également l’une des plus grandes réserves de diamants, en termes de carats, à Orapa.

Demande de diamants naturels

Après une forte demande en 2021 et 2022, la demande mondiale de diamants bruts a fortement chuté en 2023. Avec l’augmentation des stocks de diamants polis et la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt, les bijoutiers se sont montrés prudents quant à l’achat de nouveaux stocks. Anglo American a déclaré que la demande de diamants naturels aux États-Unis était affectée par les problèmes économiques et l’offre croissante de diamants cultivés en laboratoire. Bien que les ventes de diamants cultivés en laboratoire aient augmenté, leurs prix de gros ont fortement baissé, ce qui souligne encore la différence avec les diamants naturels.En Chine, les problèmes économiques ont réduit la confiance des consommateurs, entraînant une légère baisse de la demande par rapport à 2022. En revanche, la confiance des consommateurs en Inde et la demande de diamants ont augmenté en 2023, surtout vers la fin de l’année.

Commerce international

Les exportations mondiales de diamants ont évolué comme suit, mesurées en millions de dollars :

2020: 76,700

2021: 119,000

2022: 131,500

2023: 100,100

Anglo American s’attend à ce que les conditions de l’industrie restent difficiles à court terme, mais les perspectives à long terme sont bonnes. La demande intermédiaire et de détail s’est stabilisée à la fin de 2023, bien que les stocks de diamants bruts aient augmenté chez les producteurs.