Demanda de productos básicos agrícolas se desacelera: OCDE y FAO

La OCDE y la FAO prevén que la demanda mundial de productos básicos agrícolas (incluso para usos no alimentarios) crezca a 1.2% por año durante la próxima década; muy por debajo del crecimiento experimentado durante la última década (2.2% anual).

Más que nada, esto se debe a una desaceleración esperada en el crecimiento de la demanda en China (0.8% anual en comparación con 2.7% anual durante la última década) y otras economías emergentes, y una menor demanda mundial de biocombustibles.

Para los cereales y el pescado, la demanda mundial crecerá a la mitad de la tasa de la última década, mientras que para los aceites vegetales se espera menos de un tercio del crecimiento de la última década.

Los aceites vegetales fueron el producto básico de más rápido crecimiento en los últimos 10 años, impulsado en parte por las políticas de biocombustibles.

Global use of major commodities

Note: Crushing of oilseeds is not reported as the uses of ‘vegetable oil’ and ‘protein meal’ are included in the total; Dairy refers to all dairy products in milk solid equivalent units; Sugar biofuel use refers to sugarcane and sugarbeet, converted into sugar equivalent units. Source: OECD/FAO (2021), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (database).Durante la próxima década, el crecimiento de la demanda de aceites vegetales se verá limitado por el estancamiento y la disminución del consumo de biodiésel en los dos mercados principales, Estados Unidos y la Unión Europea.

Productos básicos

También se prevé que la demanda de alimentos por aceites vegetales se desacelere a medida que los países de altos ingresos y algunas economías emergentes, incluida China, se acerquen a los niveles de saturación.

Dado el crecimiento limitado de la demanda per cápita de la mayoría de los productos básicos, el crecimiento de la población será el principal determinante del crecimiento de la demanda general durante la próxima década.

Por lo tanto, la mayor parte de la demanda adicional se originará en regiones con un alto crecimiento demográfico, como África subsahariana, Asia meridional, Cercano Oriente y África del Norte.

La única excepción son los productos lácteos, cuyo crecimiento de la demanda se verá impulsado principalmente por el aumento del consumo per cápita de productos lácteos frescos en la India.

La demanda de productos agrícolas incluye usos tanto alimentarios como no alimentarios.

Perspectiva

Para la mayoría de los productos básicos agrícolas, la demanda mundial de uso alimentario es el componente principal de la demanda general.

Sin embargo, los usos no alimentarios, principalmente piensos y combustibles, son importantes para varios productos básicos y han experimentado un crecimiento más rápido que el uso de alimentos durante la última década.

Durante los próximos diez años, no se prevé que la proporción de los diferentes usos por producto cambie significativamente, ya que no se espera un cambio importante en el consumo.

Por un lado, los alimentos seguirán siendo el uso principal para el arroz, el trigo, las legumbres, las raíces y tubérculos y el azúcar, así como para todos los productos animales.

Por su parte, los piensos seguirán siendo el uso predominante de cereales secundarios y semillas oleaginosas.