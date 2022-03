Del Taco opera 600 restaurantes

Del Taco Restaurants (Del Taco), un operador y franquiciador de restaurantes en Estados Unidos, logró operar 600 restaurantes al término de 2021.

Después de operar 580 unidades al cierre de 2018, incrementó esa cantidad a 596 tanto en 2019 como en 2020.

Los restaurantes de la empresa ofrecen cocina fresca y rápida hecha a pedido, que incluye tanto platos inspirados en México como clásicos estadounidenses.

Al 28 de diciembre de 2021, había 600 restaurantes Del Taco, la mayoría de ellos en el suroeste del Pacífico.

La empresa sirve a sus huéspedes comida recién preparada de alta calidad, típica de los restaurantes informales rápidos, pero con la velocidad, la comodidad y el valor asociados con los restaurantes tradicionales de servicio rápido (QSR).

Con atributos tanto de un restaurante informal rápido como de un QSR, una combinación que la empresa llama QSR+, Del Taco ocupa un lugar en el mercado de restaurantes distinto de la mayoría de los competidores.

En general, su comida se prepara en cocinas en funcionamiento donde los huéspedes ven a los cocineros asar pollo y bistec marinados, picar tomates y cilantro para la salsa, rallar queso cheddar, rebanar aguacates y cocinar a fuego lento frijoles pintos enteros.

Y la empresa cree que está preparada para crecer, operando dentro de un segmento de rápido crecimiento de la industria de restaurantes, el segmento de restaurantes de servicio limitado (LSR).

Su menú distintivo ofrece una combinación de comida de inspiración mexicana, como tacos y burritos, y clásicos estadounidenses, como hamburguesas con queso “Double Del”, papas fritas onduladas y batidos.

Al principio, la empresa nuestro primer restaurante en Yermo, California, en 1964.

El restaurante original tenía un menú simple que consistía en tacos, tostadas y papas fritas a 19 centavos y hamburguesas con queso a 24 centavos.

En los últimos 57 años, ubicados ahora en 16 estados, la empresa ha crecido a 294 restaurantes operados por la compañía y 306 operados por franquicias al 28 de diciembre de 2021.

Fusión

El 5 de diciembre de 2021, la compañía celebró un Acuerdo y Plan de Fusión con Jack in the Box Inc.

De conformidad con el Acuerdo de Fusión de 2021, y sujeto a los términos y condiciones del mismo, una subsidiaria de propiedad total de Jack in the Box se fusionará con Del Taco, con ésta como la corporación sobreviviente y una subsidiaria de propiedad total de Jack in the Box.

