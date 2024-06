Déclaration d’importation intégrée au Canada

La déclaration intégrée d’importation (DII) est utilisée dans 90,8% des cas de mainlevée des marchandises importées au Canada.

Au Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est responsable de l’application de la législation douanière et informe les opérateurs des changements proposés à ses politiques et procédures par le biais d’avis de douane.

Les informations contenues dans les avis de douane et servant de référence sont incorporées dans des mémorandums départementaux, également appelés mémorandums D, qui sont organisés en 23 catégories.

Déclaration d’importation intégrée

L’ASFC délivre des décisions anticipées sur le classement tarifaire, l’évaluation et l’origine (avec le consentement du demandeur) et offre cinq options de dépôt pour obtenir la mainlevée des marchandises importées du contrôle douanier, y compris la DII, l’une des options de service disponibles dans le cadre de l’initiative de guichet unique du Canada (SWI).

L’IID exige la présentation de données sur les points suivants:

droits de douane . Les taxes et les

La classification tarifaire.

Identification de l’importateur et de l’exportateur.

Description et valeur des marchandises.

Conditions de vente et de livraison.

Pays d’origine et destination finale.

Certifications et licences.

Options

Le SWI permet aux importateurs ou aux prestataires de services douaniers de soumettre toutes les informations et tous les documents d’importation requis par l’ASFC et neuf autres départements et agences gouvernementaux participants (PGA), représentant 38 programmes gouvernementaux.

Le nombre de PGA participant au SWI n’a pas changé au cours des cinq dernières années et, selon les autorités, il n’y a pas de projet en ce sens.

Les données fournies par les autorités pour la période janvier-décembre 2023 montrent que l’IID est de loin l’option de service de libération la plus utilisée, avec 90,8% des libérations, suivie par le PARS avec 4,8%, le RMD avec 1%, le CSA avec 3,2%, et le formulaire B3-3 avec le reste.

Au cours des cinq dernières années, l’ASFC a pris des mesures pour rationaliser ses systèmes électroniques d’obtention de la mainlevée des marchandises.

Plus précisément, en août 2020, l’ASFC a supprimé deux anciennes options de service de mainlevée qui soutenaient trois programmes de SAP et les a remplacées par l’IID.

L’IID est désormais le seul système électronique permettant d’obtenir la mainlevée des marchandises dans le cadre de ces trois programmes.