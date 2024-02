Croissance du PIB et délocalisation : l’OCDE voit des opportunités au Mexique

La croissance du PIB et la délocalisation ouvrent de nouvelles opportunités au Mexique, a déclaré l’OCDE dans un rapport publié mardi.

Dans l’ensemble, selon l’OCDE, l’économie s’en sort bien dans un environnement économique mondial incertain.

Bien que l’inflation de base soit persistante, l’inflation globale recule progressivement.

«Le Mexique a commencé à tirer parti de la délocalisation, mais pour exploiter pleinement son potentiel, il faut s’attaquer à des problèmes de longue date tels que la faible productivité et les fortes inégalités», a déclaré l’OCDE.

De son point de vue, la croissance s’est maintenue grâce à la résistance de la demande intérieure, tandis que la consommation est soutenue par un marché du travail solide.

Alors que l’investissement tend à augmenter, soutenu par des projets d’infrastructures publiques dans le sud et des investissements privés dans les machines, les exportations sont restées soutenues.

Croissance du PIB

La politique monétaire mexicaine a réagi de manière décisive à l’inflation élevée. L’inflation globale a diminué et l’inflation de base, bien que plus persistante, a également baissé progressivement, bien que l’inflation des services reste élevée. D’autre part, la forte appréciation du peso a contribué à contenir l’inflation.

Pour l’OCDE, la croissance du PIB devrait ralentir à 2,5 % en 2024 ; la demande intérieure soutiendra la croissance et les exportations seront affectées par le ralentissement aux États-Unis.

L’OCDE prévoit également que l’inflation globale et l’inflation de base continueront à décélérer.

Un ralentissement plus prononcé aux États-Unis et une inflation plus persistante que prévu, qui nécessitera de maintenir les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps, constituent les principaux risques à la baisse.

Du côté positif, la reconfiguration en cours des chaînes de valeur mondiales pourrait stimuler l’investissement plus que prévu.

La politique budgétaire a fait ses preuves en atteignant les objectifs budgétaires et en maintenant la dette publique à un faible niveau.

Cependant, l’OCDE a déclaré que des recettes fiscales plus élevées sont nécessaires pour maintenir la prudence budgétaire et répondre aux besoins importants de dépenses dans des domaines qui améliorent la productivité tels que l’éducation, l’infrastructure, les transitions numériques et vertes, et la lutte contre la corruption et la criminalité.

En outre, l’amélioration du cadre budgétaire faciliterait l’apport d’un soutien en période de récession.