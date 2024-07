Crevettes d’élevage: marché mondial

Au cours des dix dernières années, la production de crevettes d’élevage a augmenté de 60% pour répondre à la demande mondiale. Aujourd’hui, plus de 54% des crevettes consommées dans le monde proviennent d’élevages.Ces deux chiffres ont été mis en évidence par Trans American Aquaculture, une entreprise d’aquaculture spécialisée dans l’élevage, le développement et la vente de crevettes d’élevage durable pour le marché mondial.La valeur totale du commerce mondial de la crevette en 2022 était de 24 milliards de dollars. En outre, la production mondiale de crevettes d’élevage en 2022 a dépassé les 4 millions de tonnes métriques.

Crevettes d’élevage

La demande et la production de crevettes d’élevage n’ont jamais été aussi élevées. Selon Trans American Aquaculture, cette demande devrait croître à un taux annuel de 6,72% jusqu’en 2028. Pendant la pandémie de Covid-19, la croissance mondiale a stagné, mais aux États-Unis, les importations ont augmenté de 7,4% et la consommation mondiale a progressé de 14% d’ici à la fin de 2021. Après la pandémie, la production en Équateur a augmenté de manière significative, égalant celle de l’Inde en volume. Cela a permis d’équilibrer l’offre et la demande, ce qui a eu une incidence sur les prix. Toutefois, la demande de crevettes continue d’augmenter, en particulier pour les produits haut de gamme, ce qui pourrait faire monter les prix.

La consommation

Les plus gros consommateurs de crevettes sont la Chine, les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni. La Chine consomme 24 % de la production mondiale de crevettes, tandis que les États-Unis et l’Union européenne en consomment chacun 10%. Le Japon, quatrième consommateur, préfère les crevettes de meilleure qualité. L’utilisation d’antibiotiques dans les crevettes indiennes a suscité des inquiétudes dans l’UE, ce qui pourrait affecter les exportations. Les importations de crevettes indiennes représentent près de 40% des importations de l’UE et des États-Unis. Si elles sont réduites, les prix régionaux pourraient augmenter de façon spectaculaire.Les importations mondiales de crevettes congelées, y compris fumées, sont indiquées ici en millions de dollars:

2018: 15,200

2019: 17,800

2020: 16,700

2021: 20,800

2022: 23,000

2023: 19,900

Les États-Unis sont le deuxième marché d’importation et de consommation de crevettes au monde, avec une consommation de 1,6 milliard de livres en 2021.La plupart des crevettes importées et consommées sont de petites variétés (<22 grammes).