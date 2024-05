O crescimento orgânico do Grupo Bimbo foi a pedra angular em que se baseou grande parte do seu crescimento global.

Desde que iniciou a sua atividade em 1945, este crescimento permitiu-lhe estabelecer-se como a maior empresa de panificação do mundo.

O crescimento orgânico foi impulsionado por uma penetração contínua no mercado, apoiada pelas seguintes acções:

Uma extensa rede de distribuição.

Inovação de produtos.

Marketing.

Eficiência operacional.

Desenvolvimento de marcas duradouras e icónicas com a oportunidade de serem replicadas em novos mercados e/ou categorias.

Qualidade.

Sustentabilidade.

Crescimento orgânico

No entanto, após registar um crescimento anual de 17,7% nas vendas líquidas em 2022, as vendas líquidas mantiveram-se praticamente estáveis em 2023.

As vendas líquidas do Grupo Bimbo aumentaram apenas 0,3% no ano passado, para 399.879 milhões de pesos.

O crescimento da empresa também foi impulsionado por aquisições estratégicas.

Nos últimos 15 anos, o Grupo Bimbo integrou com sucesso mais de 50 empresas no seu portefólio.

Após as aquisições da Weston Foods Inc. em 2009 e da Earthgrains, o negócio de panificação fresca da Sara Lee Corporation North America em 2011, o Grupo Bimbo tornou-se líder no mercado de produtos de panificação dos EUA, de acordo com dados da IRI.

Depois, em 2011, iniciou a sua participação no mercado europeu ao adquirir o negócio de padaria da Sara Lee na Europa.

Novas aquisições

Em 2014, entrou nos mercados do Canadá e do Reino Unido com a aquisição da Canada Bread, produtora da Dempster’s, a marca de pão fresco líder no Canadá.

Três anos mais tarde, em 2017, entrou em novos países através das aquisições do Adghal Group em Marrocos, da Ready Roti na Índia e da East Balt Bakeries em 11 países da Europa e da Ásia.

Em 2018, concluiu a aquisição da Mankattan, um dos principais intervenientes no sector da panificação na China.

Por último, em 2023, expandiu as suas operações para a Roménia, alargando a sua liderança global a 34 países.

Estas e outras aquisições, juntamente com o seu crescimento orgânico, consolidaram o Grupo Bimbo como a maior e mais importante empresa de panificação do mundo.

De acordo com a Euromonitor (2022), o Grupo tem a quota de mercado global líder em produtos de padaria e nas suas duas categorias mais relevantes: pão e bolos.