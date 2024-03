Crédito a mulheres empresárias no México em Nafin

A Nacional Financiera (Nafin), um banco de desenvolvimento criado em 1934, oferece crédito às mulheres empresárias no México através de produtos financeiros específicos.

O banco opera sob a tutela do Ministério das Finanças e do Crédito Público (SHCP) e está a integrar a dimensão do género nos produtos de crédito, a fim de ajudar as mulheres empresárias a desenvolverem as suas empresas.

Especificamente, o Nafin introduziu dois produtos financeiros destinados a mulheres empresárias: Mujeres Empresarias e Mujeres Régimen de Incorporación Fiscal (RIF)-Crezcamos Juntas.

Ambos oferecem empréstimos em condições preferenciais para promover o crescimento e a competitividade das pequenas e médias empresas detidas por mulheres.

Por um lado, o Mujeres Empresarias oferece às empresas detidas por mulheres até 5 milhões de pesos para a aquisição de capital de exploração e de activos fixos.

De acordo com informações do governo mexicano, não são exigidas garantias para empréstimos até 2,5 milhões de pesos.

Por outro lado, o Mujeres RIF-Crezcamos Juntas destina-se a mulheres registadas no RIF e oferece empréstimos até 300 000 pesos para a aquisição de fundo de maneio e activos fixos.

Ambos os produtos têm cobertura nacional.

Mulheres empresárias

Entre 2015 e 2021, foram concedidos 20.234 empréstimos num montante total de 26.184 milhões de pesos.

Dos empréstimos concedidos, 16 152 destinaram-se a empresas lideradas por mulheres.

Um dos desafios na introdução destes produtos financeiros foi a aceitação destes produtos pelos bancos comerciais.

Para resolver este problema, os bancos participantes foram sensibilizados para a necessidade de produtos financeiros diferenciados para as mulheres empresárias e foram utilizadas estatísticas específicas.

Os factores de sucesso mais importantes foram a vontade política que tornou possível a coordenação das instituições nacionais; a criação de novas parcerias entre agências nacionais e bancos privados; e a existência de instituições locais bem estabelecidas, incluindo bancos comerciais.

PME

Em 10 de março de 2022, o Ministério do Turismo, a Nafin e o Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) lançaram uma nova fase do programa de financiamento, que dará às PME acesso a financiamento através de uma rede de intermediários financeiros da Bancomext e da Nafin que apoiam o capital de exploração, a aquisição de activos fixos e as melhorias tecnológicas e ambientais.