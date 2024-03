Crédit aux femmes entrepreneurs au Mexique par Nafin

Nacional Financiera (Nafin), une banque de développement créée en 1934, offre des crédits aux femmes entrepreneurs au Mexique grâce à des produits financiers spécifiques.

La banque opère sous l’égide du ministère des finances et du crédit public (SHCP) et intègre la dimension de genre dans les produits de crédit afin d’aider les femmes entrepreneurs à développer leurs activités.

Plus précisément, Nafin a introduit deux produits financiers destinés aux femmes entrepreneurs: Mujeres Empresarias et Mujeres Régimen de Incorporación Fiscal (RIF)-Crezcamos Juntas.

Ces deux produits offrent des prêts à des conditions préférentielles pour favoriser la croissance et la compétitivité des petites et moyennes entreprises détenues par des femmes.

D’une part, Mujeres Empresarias offre aux entreprises détenues par des femmes jusqu’à 5 millions de pesos pour l’acquisition de fonds de roulement et d’actifs fixes.

Selon les informations du gouvernement mexicain, aucune garantie n’est exigée pour les prêts allant jusqu’à 2,5 millions de pesos.

D’autre part, Mujeres RIF-Crezcamos Juntas s’adresse aux femmes enregistrées auprès du RIF et propose des prêts allant jusqu’à 300 000 pesos pour l’acquisition de fonds de roulement et d’immobilisations.

Les deux produits ont une couverture nationale.

Femmes entrepreneurs

Entre 2015 et 2021, 20 234 prêts ont été accordés pour un montant total de 26 184 millions de pesos.

Parmi ces prêts, 16 152 ont été accordés à des entreprises dirigées par des femmes.

L’un des défis liés à l’introduction de ces produits financiers a été l’acceptation de ces produits par les banques commerciales.

Pour résoudre ce problème, les banques participantes ont été sensibilisées à la nécessité d’offrir des produits financiers différenciés aux femmes entrepreneurs et des statistiques spécifiques ont été utilisées.

Les facteurs de réussite les plus importants ont été la volonté politique qui a permis de coordonner les institutions nationales, la création de nouveaux partenariats entre les agences nationales et les banques privées et l’existence d’institutions locales bien établies, y compris les banques commerciales.

Les PME

Le 10 mars 2022, le ministère du tourisme, Nafin et Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) ont lancé une nouvelle phase du programme de financement, qui permettra aux PME d’accéder au financement par le biais d’un réseau d’intermédiaires financiers de Bancomext et Nafin qui soutiennent les fonds de roulement, l’acquisition d’actifs fixes et les améliorations technologiques et environnementales.