Costos en comercio internacional se magnificaron por incertidumbre

Los costos en el comercio internacional se magnificaron por los altos niveles de incertidumbre, destacó un análisis de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Establecer relaciones comerciales con compradores o proveedores extranjeros conlleva costos. Requiere una investigación de mercado sobre gustos y preferencias, la adquisición de habilidades lingüísticas y la conformidad con los estándares de procesos o productos extranjeros.

La incertidumbre reduce el apetito de las empresas por invertir, y la inversión en costos fijos de exportación o importación no es una excepción.

De esta manera, según la OMC, la incertidumbre magnifica las barreras comerciales existentes, agregando su propia participación a los costos comerciales.

Se ha demostrado que varios indicadores de incertidumbre se correlacionan con el comercio internacional y el crecimiento económico.

La incertidumbre global, medida contando la frecuencia de palabras relacionadas con “incertidumbre” en los informes de país de la Unidad de Inteligencia de The Economist, muestra un aumento sorprendente.

En el primer trimestre de 2020, por ejemplo, el nivel de incertidumbre fue 60% más alto que el desencadenado por la guerra de Irak y el brote de síndrome respiratorio agudo severo (SARS) en 2003.

Una medida mensual de incertidumbre derivada del entorno de política económica ha sido elevada desde 2019 debido a las tensiones en el comercio internacional, sobre todo entre las principales economías.

Si bien este nivel de incertidumbre disminuyó en enero de 2020, alcanzó un nuevo pico a fines de mayo de 2020.

Finalmente, una medida de volatilidad financiera muestra que, hasta el momento, la incertidumbre en el mercado financiero estadounidense alcanzó su punto máximo a mediados de marzo, cuando se acercó al nivel del shock de Lehman Brothers.

