Coreia do Sul: balança corrente e PIB

De acordo com dados preliminares, a Coreia do Sul registou um excedente da balança corrente de 16,6 mil milhões de dólares nos primeiros nove meses de 2023.

O excedente da balança corrente nos primeiros nove meses de 2023 diminuiu em relação ao excedente da balança corrente de 25,8 mil milhões de dólares no período correspondente de 2022, principalmente devido a um aumento do défice da balança de serviços e a uma diminuição do excedente da balança de bens, cujos efeitos foram amplamente compensados por um aumento do excedente da balança de rendimentos.

Ainda de acordo com os dados preliminares, o crescimento do PIB sul-coreano nos primeiros nove meses de 2023 foi de 1,4% a preços encadeados de 2015.

Este resultado deveu-se sobretudo a um aumento da despesa agregada de consumo privado e das administrações públicas de 2,1%, um aumento da formação bruta de capital fixo de 2,2%. e um aumento das exportações de bens e serviços de 0,5%, cujos efeitos foram parcialmente compensados por um aumento das importações de bens e serviços de 2,8%, cada um em comparação com o período correspondente de 2022.

Balança corrente

De acordo com dados preliminares, a Coreia do Sul registou um défice comercial de 19,8 mil milhões de dólares nos primeiros nove meses de 2023.

Por um lado, as exportações diminuíram 11,5% para 464,2 mil milhões de dólares nos primeiros nove meses de 2023, de 524,5 mil milhões de dólares no período correspondente de 2022, principalmente devido a uma deterioração das condições económicas internas dos principais parceiros comerciais da Coreia do Sul e a um abrandamento da indústria de semicondutores.

Por outro lado, as importações diminuíram 12,6% para 484,0 mil milhões de dólares nos primeiros nove meses de 2023, de 553,7 mil milhões de dólares no período correspondente de 2022, principalmente devido a uma descida dos preços da energia e das matérias-primas, o que também levou a uma diminuição dos preços unitários de outras matérias-primas importantes.

Economia

De acordo com dados preliminares, o crescimento do PIB em 2022 foi de 2,6 por cento a preços encadeados de 2015, uma vez que a despesa agregada de consumo privado e das administrações públicas aumentou 4,1 por cento e as exportações de bens e serviços aumentaram 3,4 por cento, mais do que compensando um aumento das importações de bens e serviços em 3,5 por cento e um declínio na formação bruta de capital fixo de 0,5 por cento, cada um em comparação com 2021.