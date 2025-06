Contribuições à APEAM para promover o abacate: Calavo Growers 

A empresa estadunidense Calavo Growers doou 4,3 milhões de dólares em contribuições à APEAM para promover e divulgar o consumo de abacate em 2024.

Quem é a APEAM? A Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México é um parceiro de cooperação dos Estados Unidos que, em colaboração com as autoridades fitossanitárias mexicanas, garante que os produtores de abacate mexicanos cumpram todas as normas sanitárias, desde o plantio até a exportação.

Contribuições à APEAM

Em outubro de 2002, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) criou o Hass Avocado Board para promover a venda de abacates Hass no mercado norte-americano. Esse conselho criou uma estrutura para o financiamento unificado de atividades promocionais por meio de contribuições de todos os abacates vendidos nos Estados Unidos.

Os Estados Unidos são o maior importador de abacates do mundo, com uma participação global de 38%, de acordo com dados do Departamento de Comércio.

A maior participação dos EUA nas importações globais de abacate nas últimas duas décadas foi em 2014, chegando a 46,7%.

A seguir estão os maiores exportadores de abacates para o mercado dos EUA em 2024, em milhões de dólares:

México : 3.494.

Peru : 192.

Colômbia : 99.

República Dominicana : 70.

Chile: 21.

Promoção e publicidade

Historicamente, a California Avocado Commission, financiada pelos produtores de abacate da Califórnia, tem arcado com os custos das iniciativas de promoção e publicidade para aumentar as vendas de abacate.

A Calavo Growers acredita que o aumento do financiamento para programas de promoção e publicidade nos Estados Unidos terá um impacto positivo de longo prazo sobre os preços médios de venda e beneficiará seu negócio de abacate.

Durante os exercícios fiscais de 2024, 2023 e 2022, a Calavo Growers remeteu US$ 2,0 milhões, US$ 0,5 milhão e US$ 1,5 milhão para a California Avocado Commission, e US$ 5,6 milhões, US$ 8,0 milhões e US$ 8,1 milhões para o Hass Avocado Board. Também contribuiu com US$ 4,3, 5,5 e 4,2 milhões para a APEAM para atividades de marketing do abacate mexicano.

A Avocados from Mexico (AFM), criada em 2013, é o braço de marketing da MHAIA e da APEAM.

Mais de 80% das exportações de abacate mexicano vão para os Estados Unidos, seguidos pelo Canadá (7%) e Japão (3%).

A alta temporada vai de dezembro a fevereiro, com o Super Bowl sendo o principal impulsionador da demanda. Em 2024, o México foi responsável por 88% das importações de abacate dos EUA.