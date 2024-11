Le contenu régional par véhicule au Mexique et aux États-Unis a augmenté de 23% en 2023 par rapport à 2019, selon les données du Nuevo León Automotive Cluster.

Ainsi, le contenu régional par véhicule est passé de 23,923 dollars à 29,457 dollars par unité.

Les États-Unis sont le principal partenaire commercial et d’investissement du Canada et du Mexique. Les trois pays ont mis en place l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) en janvier 1994. Depuis juillet 2020, cet accord commercial a été remplacé par l’Accord entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (ACEUM).

Dans le secteur automobile, le ACEUM a introduit des changements spécifiques aux règles d’origine. Ces règles déterminent la valeur à ajouter ou les processus à effectuer sur le territoire d’une ou de plusieurs parties au ACEUM. Ainsi, un produit peut être considéré comme «originaire du ACEUM».

Si une marchandise obtient ce statut, elle bénéficie d’un traitement préférentiel. En d’autres termes, elle peut être importée au Mexique, aux États-Unis ou au Canada sans payer de droits de douane.

Contenu régional par véhicule

Le ACEUM augmente les exigences en matière de contenu régional pour les voitures échangées dans le cadre de l’accord. Auparavant, l’ALENA exigeait que 62,5% de la valeur des pièces d’une voiture proviennent d’Amérique du Nord. Le ACEUM porte désormais ce pourcentage à 75%.

En outre, en vertu du ACEUM, les constructeurs automobiles nord-américains doivent s’approvisionner en acier et en aluminium à hauteur d’au moins 70% aux États-Unis, au Canada ou au Mexique. À cela s’ajoute une autre exigence: 40 à 45% des coûts de fabrication des voitures importées doivent être générés par des travailleurs gagnant au moins 16 dollars de l’heure.

Effets des règles d’origine

Dans son rapport de juin 2023, la Commission du commerce international (USITC) a estimé que, jusqu’à la fin de 2022, la règle d’origine automobile ACEUM avait un impact marginal sur la compétitivité des États-Unis. Toutefois, l’effet complet de cette règle ne sera pas clair jusqu’à ce qu’elle soit entièrement mise en œuvre en 2027.

L’USITC a également relevé d’autres facteurs pertinents. Par exemple, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues à la pandémie de Covid-19 ont affecté plus que la règle d’origine au cours de la période d’analyse (juillet 2020 à décembre 2022).