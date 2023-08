Consumo aparente de aço: China e o mundo

O consumo aparente de aço (ASC) na China diminuiu 1% no primeiro semestre de 2023, disse a ArcelorMittal.

A reabertura da China no final de 2022, antes do previsto, juntamente com a antecipação dos gastos com infraestrutura do governo, viu o ASC crescer fortemente nos primeiros meses de 2023, apoiado por uma demanda real mais forte.

Desde então, no entanto, a fraqueza contínua no sector imobiliário levou a um declínio na procura real de aço.

Fora da China, a resiliência da procura real, acompanhada por uma recuperação da produção de aço devido à necessidade de reconstituir as existências, levou a um aumento da CSA em relação aos fracos níveis do final de 2022, embora a CSA tenha permanecido inferior à registada no primeiro semestre de 2022.

De facto, o ASC na UE-27 no 1.º semestre de 2023 foi cerca de 15% superior ao do 2.º semestre de 2022, com um aumento mais forte nos produtos planos do que nos produtos longos, embora o ASC global durante o 1.º semestre de 2023 tenha continuado a diminuir 10% em termos homólogos.

Nos Estados Unidos, o ASC no 1.º semestre de 2023 manteve-se globalmente estável a um nível semelhante ao do 2.º semestre de 2022, embora 7% inferior ao registado no mesmo período do ano anterior.

No Brasil, a ASC no primeiro semestre de 2023 diminuiu ligeiramente, cerca de 1,5% em relação ao ano anterior, com um crescimento marginal em relação ao ano anterior nos produtos planos, compensado por um declínio nos produtos longos.

Consumo aparente de aço

Também em termos homólogos, o consumo de aço da Índia aumentou quase 10% durante o primeiro semestre de 2023, com um crescimento mais elevado nos produtos longos (+16% em termos homólogos) do que nos produtos planos (+2% em termos homólogos).

Globalmente, o ASC diminuiu cerca de 2,5% em 2022, em termos anuais, uma vez que os encerramentos apertados na China fizeram com que o ASC na China diminuísse quase 3% em termos homólogos.

O consumo aparente de aço a nível mundial, excluindo a China, diminuiu cerca de 2% em termos homólogos, apesar da resiliência da procura real de aço, uma vez que a produção de aço abrandou acentuadamente durante o segundo semestre de 2022, uma vez que o ciclo de existências se orientou para uma forte redução.