Construction navale mondiale: chantiers navals actifs

Au niveau mondial, la surcapacité affecte le secteur de la construction navale, même si le nombre de chantiers navals actifs en 2022 était de 301, contre un pic de 699 en 2007, selon une analyse du Congrès américain.

La construction navale va des petits navires à la fabrication de grands cargos, de navires de croisière et de navires militaires.

En termes de tonnage livré en 2022, les transporteurs de vrac sec ont pris la tête, suivis par les pétroliers et les porte-conteneurs.

La CNUCED indique que la Chine, la République de Corée et le Japon sont les principaux pays constructeurs de navires, représentant 93 % du tonnage total livré.

L’analyse du Congrès américain indique que les trois plus grandes entreprises de construction navale de Chine, de Corée et du Japon (neuf entreprises au total) représentent 75% de la capacité mondiale de construction navale.

La capacité actuelle des chantiers navals dans le monde est d’environ 1,200 à 1,300 navires par an, contre environ 2,000 navires par an entre 2005 et 2010.

Construction navale

Au fil des ans, l’expansion de la capacité mondiale de transport maritime a connu des hauts et des bas, reflétant les cycles économiques et les tendances en matière de transport maritime, de construction navale et de financement.

Entre 2005 et 2010, la croissance annuelle moyenne des tonnes de port en lourd a été de 7,1%.

Cependant, la même analyse ajoute que, suite à la crise financière de 2007-2008, la croissance a ralenti pour atteindre une moyenne de 4,9% entre 2011 et 2023 en raison, entre autres, de la consolidation de la construction navale et du rétrécissement du marché du financement des navires.

Depuis la pandémie, la croissance de la fréquentation a encore ralenti, s’établissant en moyenne à 3,1% par an.

Rentabilité

En 2022, la Commission européenne a rejeté les projets de fusion entre les constructeurs coréens Hyundai et Daewoo au motif qu’ils créeraient un monopole pour la construction de méthaniers.

Malgré la consolidation, même les entreprises de construction navale coréennes et japonaises les plus prospères sont souvent déficitaires.

Les constructeurs navals coréens et japonais font traditionnellement partie de grands conglomérats industriels et financiers (par exemple Samsung, Hyundai, Mitsubishi, Kawasaki), où d’autres segments rentables peuvent aider à compenser la faible rentabilité de leur secteur de la construction navale.