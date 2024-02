Construção naval mundial: estaleiros navais activos

A nível mundial, o excesso de capacidade está a afetar o sector da construção naval, embora o número de estaleiros activos em 2022 fosse de 301, em comparação com um pico de 699 em 2007, de acordo com uma análise do Congresso dos EUA.

A construção naval abrange desde pequenas embarcações até ao fabrico de grandes navios de carga, navios de cruzeiro e navios militares.

Em termos de tonelagem entregue em 2022, os graneleiros secos assumiram a liderança, seguidos dos navios-tanque e dos porta-contentores.

A UNCTAD refere que a China, a República da Coreia e o Japão foram os principais países construtores de navios, representando 93% da tonelagem total entregue.

A análise do Congresso dos EUA indica que as três maiores empresas de construção naval da China, da Coreia e do Japão (nove empresas no total) são responsáveis por 75% da capacidade mundial de construção naval.

A capacidade atual dos estaleiros navais a nível mundial é de cerca de 1 200 a 1 300 navios por ano, contra cerca de 2 000 navios por ano entre 2005 e 2010.

Construção naval

Ao longo dos anos, a expansão da capacidade global de transporte marítimo tem sofrido altos e baixos, reflectindo os ciclos económicos e as tendências do transporte marítimo, da construção naval e do financiamento.

Entre 2005 e 2010, o crescimento médio anual das toneladas de porte bruto globais foi de 7,1 por cento.

No entanto, a mesma análise acrescenta que, reflectindo a crise financeira de 2007-2008, o crescimento abrandou para uma média de 4,9% entre 2011 e 2023 devido, entre outros factores, à consolidação da construção naval e à contração do mercado de financiamento de navios.

Desde a pandemia, o crescimento do número de visitantes abrandou ainda mais, atingindo uma média de 3,1% por ano.

Rentabilidade

Em 2022, a Comissão Europeia rejeitou os planos de uma fusão entre os construtores navais coreanos Hyundai e Daewoo, alegando que tais planos criariam um monopólio para a construção de navios-tanque de GNL.

Apesar da consolidação, mesmo as empresas de construção naval coreanas e japonesas mais bem sucedidas operam frequentemente com prejuízo.

Os construtores navais coreanos e japoneses fazem tradicionalmente parte de grandes conglomerados industriais e financeiros (por exemplo, Samsung, Hyundai, Mitsubishi, Kawasaki), em que outros segmentos rentáveis podem ajudar a ultrapassar a fraca rentabilidade do seu sector da construção naval.