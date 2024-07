Compagnies de fret opérant à l’AIFA au Mexique

Le gouvernement mexicain a indiqué que 21 entreprises de fret opéraient actuellement à l’aéroport international Felipe Angeles (AIFA).Selon le gouvernement, ces entreprises ont reçu toute l’assistance technique nécessaire pour respecter les délais prévus par un décret sur le fret de l’aéroport international de Mexico (AICM).Le Mexique a retrouvé la catégorie 1 des normes internationales de sécurité aérienne le 14 septembre 2023, ce qui devrait contribuer au développement économique du pays en stimulant le transport de fret aérien et en renforçant le commerce international, la logistique et l’industrie aérospatiale.

Entreprises de fret

Le 16 octobre 2023, le Mexique et les États-Unis ont tenu une réunion de travail sur l’aviation et le transport à Washington, D.C. pour discuter:

Les progrès du plan de maintenance de la catégorie 1.

Le décret sur le fret dédié à l’AICM, qui prévoit la migration de toutes les opérations de fret de l’AICM vers l’aéroport international Felipe Angeles.

La mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de transport.

Services aériens

Le 18 mai 2023, l’autorisation de créer la compagnie aérienne Aerolínea del Estado Mexicano (Mexicana de Aviación), détenue majoritairement par l’État, a été publiée au Journal officiel de la Fédération (DOF). La compagnie aérienne est administrée par le ministère de la Marine, a été officiellement constituée le 15 juin 2023 et a commencé ses activités le 26 décembre 2023 avec 14 destinations intérieures, dont l’aéroport international de Tulum (TQO). Son objectif est d’améliorer la qualité et la couverture des services aériens.

Espace aérien

Le 8 août 2023, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México et l’aéroport international de Mexico ont été considérés comme faisant partie du secteur de la sécurité du gouvernement, sous la juridiction du ministère de la Marine.La loi sur la protection de l’espace aérien mexicain a été publiée au Journal officiel de la Fédération le 1er mars 2023. Cette loi réglemente les activités liées à la sécurité, à la protection et à la préservation de la souveraineté et de l’indépendance nationale de l’espace aérien mexicain.