¿Cómo podemos pedir un préstamo y en qué podemos darle un buen uso?

Hay veces en las que necesitamos un dinero extra, un préstamo de forma urgente, para cosas con las que no contábamos, como una avería en nuestro vehículo o algo que arreglar en nuestro hogar, alguna tubería o algún electrodoméstico, como la lavadora.

Puede ser que también queramos hacer una maestría o postgrado o, incluso, invertir en la base de negocio que tenemos pensada. Para obtener ese dinero extra necesitamos pedir un préstamo y darle un buen uso a este para conseguir aquello que deseamos con ese dinero extra que podemos obtener al realizar esto. Pero, lo más importante, ¿cuál es el proceso para que podamos un préstamo express online?

Pasos a seguir para la solicitud

En primer lugar, debemos escoger dónde queremos realizar la solicitud de crédito online, dirigirnos a la web de la empresa y acceder a la sección de registro. Una vez hagamos clic en ella, debemos seguir el procedimiento de registro. En este se nos pedirán algunos datos necesarios para que nos puedan entregar el préstamo que deseamos pedir; entre esos datos que debemos proporcionar, se encentran el nombre y apellidos y una dirección de correo electrónico válida.

Esto es importante ya que la empresa a la que vamos a solicitar el préstamo express revisa nuestro historial de crédito y queda registrada su consulta en el historial.

Préstamo

Esto no es ningún problema si solo pedimos un crédito a una empresa. Pero si realizamos múltiples peticiones de crédito a distintas empresas, puede influir negativamente en nuestro historial de crédito, ya que, la primera empresa no ve ningún registro, la segunda ve el registro de la primera, la tercera ve el registro de la primera y la segunda empresas, y así sucesivamente. Esto puede ser interpretado por las empresas con que hemos realizado distintas peticiones de préstamo porque estamos desesperados por conseguir dinero y, al tener varios préstamos pedidos, disminuye nuestra capacidad para pagar los préstamos y, esto, no les interesa a este tipo de empresas porque no están seguras de que podamos devolver la cantidad de dinero prestada por ellas.

¿Qué nos permite saber cuándo una empresa revisa la solicitud que hicimos de un crédito?

Al rellenar una petición de préstamo la empresa querrá conocer nuestro historial de Buró de Crédito con los datos que hemos aportado en la solicitud rellenada.

Entre los datos que nos pedirán este tipo de empresas encontramos:

Información personal: Nuestro nombre completo, RFC y alguna dirección

Información sobre tarjetas de crédito: En el caso de que tengamos alguna activa, deberemos proporcionar los 4 últimos números de la misma

Información sobre créditos hipotecarios: Si tenemos alguno activo o que hayamos terminado de pagar hace menos de 2 años

Información sobre créditos automotrices: Si tenemos o hemos tenido algún crédito de este tipo en los dos últimos años

Ahora que ya sabes cómo hacerlo, ¡pide el préstamo express que necesitas para lograr tu objetivo!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado