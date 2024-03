Commerce international: application de la taxe mexicaine

Le programme fiscal annuel du Mexique en matière de commerce international est axé sur l’augmentation du recouvrement des recettes grâce à l’automatisation et au développement de modèles de données visant à améliorer et à rationaliser les processus.

En 2023, la collecte des recettes provenant des mesures d’exécution mises en œuvre dans le domaine du commerce international a augmenté de 21,867 millions de pesos (27% en termes réels), par rapport à la même période de l’année précédente.

Selon les données du ministère des Finances et du Crédit public (SHCP), la collecte des recettes s’est élevée à 86,046 millions de pesos.

Commerce international

Parallèlement, en 2023, le gouvernement mexicain a réalisé 427 examens, dont 522 procédures administratives en matière douanière (PAMAS), d’une valeur approximative de 6,071 millions de pesos.

Les PAMAS ont été exécutés à la suite de visites à domicile approfondies et rapides (article 42, sections III et V du code fiscal fédéral), de vérifications de marchandises étrangères en cours de transport et de vérifications de véhicules étrangers en transit pour ne pas prouver l’importation, le séjour ou la possession légale des marchandises sur le territoire national, dans le cadre d’actions visant à inhiber le commerce informel.

Douanes

Dans le but d’améliorer le recouvrement des impôts, de faciliter les échanges commerciaux, d’accroître l’efficacité des services de douane et d’inspection et de renforcer la sécurité nationale, le décret portant création de l’Agence Nationale des Douanes du Mexique (ANAM) en tant qu’organe administratif déconcentré du ministère des Finances et du Crédit public a été publié au Journal officiel le 14 juillet 2021.

Ce décret dote l’Agence nationale des douanes du Mexique de capacités techniques et opérationnelles, d’une autonomie administrative et de gestion, et lui confère le statut d’autorité fiscale et douanière ainsi que le pouvoir d’émettre des décisions.